Receita Federal recebeu 16 milhões de declarações do IR 2024; veja como declarar

A Receita Federal informou que já foram entregues 16.074.976 declarações do Imposto de Renda 2024. São esperadas, aproximadamente, 43 milhões de declarações até o final do prazo. A data final para entrega é dia 31 de maio.

A Receita orienta que para reduzir o risco de erros, o contribuinte deve utilizar a declaração pré-preenchida. Mesmo assim, todas as informações devem ser checadas e validadas pelo contribuinte antes do envio da declaração à Receita.

Quem deve declarar o Imposto de Renda 2024?

Se você mora no Brasil e ganhou acima de R$ 30.639,90 no ano de 2023, deverá declarar o Imposto de Renda 2024. Mas não é só esse fato que torna obrigatório a declaração. Existem outras regras que a pessoa pode se enquadrar e, neste caso, precisa também declarar o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). Segundo a Receita Federal, o prazo de declaração do IR começa 15 de março e vai até 31 de maio. E se não declarar? Pode ser multado.

Para preencher a declaração, há duas formas: a declaração simplificada e a declaração completa. Em ambos os casos, o contribuinte pode baixar o Programa Gerador da Declaração (PGD), mas também pode preencher por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível nos sistemas iOS e Android, ou pelo site Gov.br.

Documentos necessários para declarar o IR

Para facilitar a declaração, é necessário ter estas declarações em mãos:

Informes de rendimentos de instituições financeiras, incluindo bancos e corretoras;

Informes de rendimentos de salários, pró-labore, distribuição de lucros, aposentadorias, aluguéis, entre outros;

Documentos que comprovem a realização de outras rendas, como aluguel ou venda de bens;

Informações de dependências, incluindo gastos com saúde e educação;

Dados da declaração anterior, se houver.

Quem precisa declarar o IR em 2024?

É obrigado a declarar o Imposto de Renda em 2024 o contribuinte que: