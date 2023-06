Quina de São João: quanto rendem R$ 200 milhões na poupança?

Muitas pessoas consideram a ideia de receber uma grande quantidade de dinheiro como um sonho praticamente inalcançável. E quando falamos de uma quantia de R$ 200 milhões, como a que será paga na quina de São João no próximo sábado, esse valor se torna ainda mais impressionante.

Diante de tal fortuna, surge a pergunta: o que fazer com todo esse dinheiro? Para aqueles que estão iniciando no mundo dos investimentos, é comum considerar a tradicional poupança como uma opção. No entanto, será que essa é a melhor escolha? Neste texto, iremos explorar o rendimento desse montante na poupança e compará-lo com outras alternativas de investimento.

Quanto rendem R$ 200 milhões na poupança

Considerando o rendimento da poupança em junho, de 0,68%, os R$ 200 milhões do prêmio da Quina de São João renderiam aproximadamente R$ 1.360.000,00 no primeiro mês.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados de acordo com a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic.

Quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança corresponde a 70% da taxa Selic, mais a taxa referencial (TR).

Por outro lado, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento passa a ser de 0,5% ao mês, acrescido da TR. Vale ressaltar que o rendimento da poupança é isento de imposto de renda.

Quanto rendem R$ 200 milhões na renda fixa

Na renda fixa, um investimento de R$ 200 milhões em um CDB pós-fixado que remunere 100% do CDI a 13,65%, geraria um rendimento mensal líquido de aproximadamente R$ 1.974.908,79, já descontando o imposto de renda (de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias).

Quanto rendem R$ 200 milhões no Tesouro Direto

Considerando uma simulação com um título prefixado com taxa de 11,83% ao ano e vencimento em 2026, um investimento de R$ 200 milhões no Tesouro Direto poderia render aproximadamente R$ 21.276.000 por ano, o que corresponde a cerca de R$ 1.773.000 por mês.

Como apostar na Quina de São João 2023?

Basta fazer uma aposta em uma lotérica credenciada pela Caixa ou optar pela aposta online através do site oficial. É importante lembrar que as apostas podem ser realizadas até às 19h do sábado. Os sorteios ocorrem às 20h e os números sorteados são divulgados imediatamente.

Como funciona o sorteio da Quina de São João?

Para conquistar o prêmio principal da Quina de São João, é necessário acertar os cinco números sorteados dentre um total de 80 ou ser o apostador com a maior quantidade de números corretos. Além disso, são pagos prêmios para aqueles que acertarem pelo menos dois números.

Por ser um concurso especial, o prêmio da Quina de São João não acumula. Caso não haja vencedores na categoria principal, que consiste no acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda categoria (4 números) e assim por diante, de acordo com as regras específicas da modalidade.

Quanto custa para apostar na Quina de São João?

O valor mínimo da aposta na Quina de São João é de R$ 2,50. Já para a aposta máxima, que permite a escolha de 15 números, o valor é de R$ 7.507,50.

Bolão da Quina de São João 2023

Para fazer um bolão na Quina de São João, os apostadores devem formar um grupo, selecionar os números desejados, determinar a quantidade de cotas e, em seguida, realizar a aposta em qualquer uma das 13 mil lotéricas espalhadas pelo país.

Quando registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, possibilitando o resgate individual de cada parte do prêmio. Os bolões da Quina têm um valor mínimo de R$ 12,50, e cada cota deve ser de pelo menos R$ 3,50. É permitido criar um bolão com um mínimo de duas e um máximo de 50 cotas.

* com informações da Agência o Globo