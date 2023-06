Quina de São João paga prêmio de R$ 200 milhões no próximo sábado; veja como apostar

Nesta semana, dois concursos das Loterias Caixa terão prêmios milionários. O sorteio da Quina de São João 2023 acontece neste sábado, 24, e pagará um prêmio de R$ 200 milhões que não acumula. Já a Mega-Sena pagará, no mesmo dia, R$ 8 milhões a quem acertar os seis números sorteados. Seu prêmio acumulou depois que ninguém acertou todos os números do sorteio 2603, que aconteceu nesta quarta-feira, 21, e tinha prêmio de R$ 3 milhões.

Como apostar na Quina de São João?

Para apostar em qualquer um dos concursos, basta fazer um jogo em uma casa lotérica credenciada pela Caixa ou realizar a aposta pelo site. As apostas podem ser feitas até as 19h do sábado. Os sorteios acontecem às 20h e os números são divulgados instantaneamente.

Qual é o prêmio da Quina de São João?

Para levar o prêmio máximo da Quina de São João, é preciso acertar os cinco números sorteados entre 80 ou ser o apostador que acertou a maior quantidade de números. São pagos prêmios para quem acertar pelo menos dois. A aposta mínima, de cinco números, custa R$ 2,50. A aposta máxima, de 15 números, custa R$ 7.507,50.

Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (4 números) e assim por diante, conforme as regras da modalidade. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no app Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa .

Bolão da Quina de São João

Também é possível fazer um bolão para este concurso. Para isso, basta os apostadores formarem um grupo, escolherem os números, marcarem a quantidade de cotas e, então, realizar a aposta em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país.

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, o que permite resgatar cada parte do prêmio individualmente. Os bolões da Quina têm valor mínimo de R$ 12,50 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 3,50, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Qual é o prêmio do próximo concurso da Mega-Sena?

Já o prêmio máximo da Mega-Sena vai para quem acerta seis dezenas das 60 disponíveis. Mas há prêmios menores também para quem acerta quatro ou cinco números. A aposta simples, de seis números, custa R$ 4,50. A aposta máxima, de 15 números, custa R$ 22,5 mil.