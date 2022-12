Ponte aérea RJ-SP a R$ 1.028? Preços de passagens dobram em relação a 2021

O preço médio dos voos de ida e volta da ponte aérea Rio de Janeiro - São Paulo aumentou 108% ao longo de 2022 em relação ao ano passado (de R$ 290 para R$ 605). Mas em dezembro apresenta um aumento bem ainda mais expressivo: o preço médio da rota encontrado neste mês é de R$ 1.028 ida e volta, 84% mais alto em relação ao mesmo mês de 2021, quando a passagem de ida e volta custava R$ 587, segundo dados do buscador Viajala.

"Quando se inicia dezembro, muita gente começa a pesquisar passagens para as datas de maior fluxo de entrada e saída dos aeroportos: Natal, Ano Novo, férias de janeiro e Carnaval", aponta Rodrigo Melo, diretor comercial do Viajala. "Já seria natural ver um aumento no preço médio das passagens encontradas neste período, mas ele se acumula sobre as altas de preço que já estamos vendo o ano todo."

Para Melo, vários fatores causam esta alta constante de preços, que é o maior desafio do mercado no momento. "A alta dos combustíveis, a inflação, a instabilidade política, as perdas acumuladas da pandemia e a necessidade de reacomodar passageiros dos últimos dois, três anos, sem custo adicional, pressionam os preços e dificultam prever uma queda nos valores das passagens tão cedo."

Essa situação culminou, inclusive, com uma greve de pilotos que afetou aeroportos de todo o Brasil esta semana, cancelando e atrasando voos. Eles alegam que seus salários não acompanharam as altas dos preços das passagens.

Segundo dados do Viajala, os voos domésticos de ida e volta estiveram, em 2022, 55% mais caros, em média, em relação ao ano passado.

Entre as 40 principais rotas domésticas analisadas, nenhuma rota apresentou queda ou estabilidade no preço médio no último ano: todas apresentaram aumento.

A rota que mais encareceu foi Salvador - Rio de Janeiro, com aumento de 120% em 2022 (de R$558 para R$1.225). Considerando apenas o mês de dezembro, a rota apresentou preço médio de R$ 1.033 ida e volta, quase 39% mais que no mesmo mês de 2021, quando a passagem de ida e volta custava R$745.

São Paulo

Veja a variação de preço médio das 3 rotas mais buscadas saindo de São Paulo em dezembro de 2022, para viajar nos próximos meses:

São Paulo - Recife: R$1.514 ida e volta, aumento de 10% em relação ao mês anterior (novembro) e aumento de mais de 40% em relação a dezembro de 2021, quando a passagem de ida e volta custava em média R$1.078.

São Paulo - Salvador: R$1.444 ida e volta, aumento de 17% em relação ao mês anterior (novembro) e aumento de 59% em relação a dezembro de 2021, quando a passagem de ida e volta custava R$909.

São Paulo - Fortaleza: R$1.225 ida e volta, aumento de 6% em relação ao mês anterior (novembro) e aumento de cerca de 14% em relação a dezembro de 2021, quando a passagem de ida e volta custava em média R$1.073.

Rio de Janeiro

Veja a variação de preço médio das 3 rotas mais buscadas saindo de Rio de Janeiro nos últimos 30 dias (de 15 de novembro a 15 de dezembro), para viajar nos próximos meses:

Rio de Janeiro - João Pessoa: R$1.385 ida e volta, aumento de 2% em relação ao mês anterior (novembro) e aumento de 22% em relação a dezembro de 2021, quando a passagem de ida e volta custava R$1.328.

Rio de Janeiro - Recife: R$1.399 ida e volta, aumento de 17% em relação ao mês anterior (novembro) e aumento de 33% em relação a dezembro de 2021, quando a passagem de ida e volta custava R$1.050 em média.

Rio de Janeiro - São Paulo: R$1.028 ida e volta, aumento de 31% em relação ao mês anterior (novembro) e aumento de mais de 84% em relação a dezembro de 2021, quando a passagem de ida e volta custava R$587.

Salvador

Veja a variação de preço médio das 3 rotas mais buscadas saindo de Salvador nos últimos 30 dias (de 15 de novembro a 15 de dezembro), para viajar nos próximos meses:

Salvador - São Paulo: R$1.156 ida e volta, preço estável em relação ao mês anterior (novembro) e aumento de mais de 48% em relação a dezembro de 2021, quando a passagem de ida e volta custava R$778 em média.

Salvador - Rio de Janeiro: R$1.033 ida e volta, preço estável em relação ao mês anterior (novembro) e aumento de quase 39% em relação a dezembro de 2021, quando a passagem de ida e volta custava R$745.

Salvador - Recife: R$950 ida e volta, queda de 7% em relação ao mês anterior (novembro) e aumento de 92% em relação a dezembro de 2021, quando a passagem de ida e volta custava em média R$495.