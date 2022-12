Sudeste tem a gasolina mais barata do País na 1ª quinzena de dezembro

O litro da gasolina comercializado nos postos da região Sudeste fechou a primeira quinzena de dezembro com o preço médio a R$ 5,14, o mais baixo do País, apesar do aumento de 0,21%, de acordo com o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

Já o etanol foi encontrado a R$ 4,25, com aumento de 0,95% em comparação ao mês anterior.

Já os dois tipos de diesel tiveram recuo no preço e foram comercializados a R$ 6,61 o comum, com recuo de 0,99%, e R$ 6,75 o S-10, com recuo de 0,76%.

Entre os Estados do Sudeste, São Paulo se destaca por ter apresentado recuo no valor de todos os combustíveis.

A gasolina, se comparada ao etanol, é o combustível mais vantajoso para os motoristas de toda a região, porém, o etanol é considerado o mais ecológico. Por ser um combustível produzido a partir da cana-de-açúcar ou milho, ele é capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log. Os veículos administrados pela marca soma 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo.