PicPay lança ferramenta de gestão financeira com tecnologia do open finance

O PicPay colocou no ar uma ferramenta de gestão financeira que agrega todos os pagamentos e recebimentos do usuário e organiza todo dinheiro que entra e sai em categorias, como transportes, compras, educação, saúde, entre outros.

Com a tecnologia do Open Finance, a funcionalidade permite que os usuários acompanhem automaticamente o extrato bancário e faturas de cartão de crédito do PicPay e de outras instituições financeiras no próprio app.

A nova funcionalidade é um marco na integração com o Guiabolso, adquirido pelo PicPay no ano passado. A plataforma se popularizou como um promotor da gestão financeira no país com uma ferramenta similar a que está sendo lançada agora e foi pioneiro na conexão com as contas bancárias.

O compartilhamento já está disponível para toda a base, dentro do app, na opção ‘Minhas Finanças’. O usuário só precisa conectar a conta de uma ou mais instituições, o que pode ser revogado a qualquer momento e é válido por 12 meses.

Open Finance

Desde a aquisição do GuiaBolso, o PicPay vem implementando a tecnologia do Open Finance e já obteve mais de um milhão de consentimentos em seu marketplace de crédito, por exemplo. Para os usuários terem acesso à oferta de crédito dentro do app PicPay, é necessário compartilhar informações de outra conta bancária.

Recentemente a companhia também aderiu à fase 2 da estrutura oficial do programa conduzida pelo Banco Central. Nessa etapa, as empresas permitem que usuários compartilhem seus históricos financeiros de conta corrente, cartões de crédito, operações de crédito e cadastro. A taxa de consentimentos já é mais de 80% – muito acima da média do mercado.

Desde o ano passado, o PicPay também já pode ter pagamentos iniciados por outros participantes (fase 3 obrigatória) e todos os usuários já conseguem compartilhar seus dados de outros bancos e instituições com o PicPay e os dados das contas do PicPay também podem ser compartilhados com outras instituições.