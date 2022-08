Nubank lança primeiro programa gratuito de relacionamento e dará recompensas aos clientes

O Nubank (NUBR33) anunciou nesta segunda-feira, 22, um programa de relacionamento gratuito que oferece recompensas aos clientes por meio de missões atreladas à jornada financeira. Denominado de Nunos, o programa está em fase de testes com uma parcela de usuários e tem previsão de lançamento para toda a base em 2023. Trata-se do primeiro programa gratuito de relacionamento da fintech.

O outro programa de relacionamento disponível pelo Nubank é o Nubank Rewards, que foi lançado em 2017 e está atrelado ao cartão de crédito. Este tem um custo anual. Atualmente, este programa está disponível apenas para quem já tinha a assinatura. Desde junho do ano passado, ele não recebe novas assinaturas.

A experiência é gamificada dentro do app e a ideia é que o cliente da fintech passe por uma jornada de diferentes missões e realize algumas ações ligadas aos produtos da empresa para destravar as recompensas.

Para cada duas missões realizadas em um mês, o usuário desbloqueia um baú com um prêmio surpresa. Ao completar seis missões no período de um mês, é possível desbloquear um super baú com uma recompensa ainda mais exclusiva.

Missões e prêmios

As primeiras missões disponíveis no app incluem ações como usar o cartão de crédito ou débito, pagar um boleto ou trazer o seu dinheiro para a conta do Nubank. Algumas das recompensas iniciais que estarão disponíveis são cupons de desconto do iFood, garrafinha do Nubank com ilustração exclusiva, cashback no Nubank Celular Seguro, cupom de desconto para compras na Shopee, entre outros.

“O Nunos é mais uma inovação no nosso relacionamento com o cliente do Nubank. Já colecionamos inúmeras histórias de experiências e queremos que esta seja uma delas, mas agora acessível no dia a dia, por meio do nosso aplicativo. O propósito é ter um programa que vai além das recompensas, mas que ajude nossos clientes a progredirem em suas jornadas financeiras, celebrando pequenas conquistas", afirma Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.

Nesta fase de experimentos, o Nubank pretende evoluir o programa em processo de cocriação com os usuários — incluindo membros da NuCommunity, espaço online dedicado ao diálogo com clientes — que terão acesso ao Nunos em primeira mão. A empresa entrará em contato constantemente com os "beta testers" para colher feedbacks por meio de pesquisas por e-mail.