Nubank anuncia chegada de Alex Ceballos, ex-Amazon, como diretor de desenvolvimento corporativo

O Nubank (NUBR33) anunciou nesta terça-feira, 23, a contratação do executivo americano Alex Ceballos como chief corporate development officer (diretor de desenvolvimento corporativo). Ceballos terá um papel na estratégia de expansão da empresa, com foco em desenvolvimento de novos negócios e mercados, por meio de M&As, parcerias e investimentos estratégicos. Trata-se de uma nova posição na empresa, e o executivo responderá diretamente para David Vélez, fundador e CEO da Nu Holdings.

Alex Ceballos trabalhou mais de 16 anos na Amazon e liderou investimentos estratégicos, alianças, fusões e aquisições nos Estados Unidos, América Latina, Oriente Médio e Índia, além de exercer a função de conselheiro para as empresas que receberam investimento do gigante do e-commerce. Recentemente, ele lançou o Fundo de Inovação Industrial da Amazon no valor de US$ 1 bilhão com foco em investimentos na área de robótica espacial.

O executivo teve passagens também na Kraft Foods, como como diretor de operações, e no JPMorgan, como investment banker. Ceballos é graduado em engenharia elétrica e de computação pela US Military Academy, em West Point, EUA, e tem MBA na Harvard Business School.

“Estou animado em me juntar ao Nubank. A empresa vive um sucesso fenomenal no Brasil e na América Latina, quebrando paradigmas na indústria financeira com um modelo de negócios singular e uma marca forte. Estou honrado em fazer parte deste time incrível e poder contribuir com o crescimento e o sucesso da empresa”, diz Alex Ceballos, em material enviado à imprensa.

Já David Vélez, CEO da Nu Holding, afirmou que Ceballos traz uma sólida experiência para a companhia. “Como estamos avançando em nosso plano estratégico para os próximos cinco anos, Alex chega para nos fortalecer ainda mais e alcançarmos nossas metas, processos e realizações.”