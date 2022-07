Nubank fecha parceria com Shopee e oferece cashback aos clientes

Anunciada nesta segunda-feira, 4, nova parceria entre Nubank e Shopee permite que clientes da fintech façam compras na varejista pelo próprio aplicativo do banco e recebam cashback a cada compra realizada. O valor retornado é depositado diretamente na conta bancária e pode ser usado como o cliente preferir. A iniciativa visa a oferecer mais controle e autonomia financeira aos usuários do banco.

O benefício está sendo liberado aos poucos para os clientes do Nubank. Quando a oferta estiver disponível, cada usuário será notificado. Até então, é preciso manter o aplicativo sempre atualizado.

Para fazer compras na Shopee, o titular deve acessar a área Shopping do app do Nubank. O benefício é habilitado ao iniciar o processo pelo app Nu e seguir as orientações para a ativação da oferta.

A cada compra realizada, a porcentagem de cashback pode variar de acordo com as ofertas disponíveis. Por via de regra, o valor retornado será calculado sobre o valor total dos itens adquiridos, sem considerar o frete. Então, por exemplo, se a compra for de R$ 100 e o cashback de 5%, o cliente receberá R$ 5 em sua conta do Nubank.

O limite de cashback por consumo, para cada cliente, é de R$ 50. Caso deseje fazer uma nova compra, é necessário esperar um intervalo mínimo de 1 hora entre uma compra e outra para ter direito ao cashback. Ao todo, o cliente pode receber até R$ 1.500 por mês de cashback em sua conta do Nubank.

Como ativar o cashback Shopee e fazer compras no app do Nubank?

Para desfrutar do benefício, é preciso ativar a oferta de cashback no aplicativo do Nubank e visitar a loja virtual da Shopee na área Shopping do app do banco. Confira o passo a passo abaixo:

Na tela inicial do app do Nubank, clique na área “Shopping”; Deslize a tela para baixo e toque sobre a oferta da Shopee; Leia as informações e clique em “Ativar cashback e ir para a loja”; Feito! Você será direcionado ao site ou app da Shopee (caso o tenha instalado), poderá fazer suas compras por lá e ganhar cashback diretamente na sua conta do Nubank.

Porém, atenção: para garantir o benefício do cashback, é preciso começar e finalizar a compra na mesma sessão. Então, ao acessar a área Shopping do Nubank, e o site ou app da Shopee logo em seguida, o cliente precisa escolher os produtos, adicionar ao carrinho e concluir a compra. Caso abra uma nova guia no navegador ou realize a compra diretamente pelo app da Shopee, a oferta de cashback não será ativada.

Após a confirmação do pagamento, o cliente será notificado sobre a conclusão da compra e sobre o valor do cashback em até 72 horas. Depois, basta aguardar o depósito do cashback em até 90 dias na conta do banco.

Para acompanhar o status da liberação do benefício, é preciso acessar o histórico da conta no app e conferir a informação “cashback pendente”. Veja como:

Na tela inicial do app Nubank, toque sobre o saldo da sua conta; Deslize a tela até a área “Histórico” e clique em “Buscar”; Digite “cashback” e pronto! Você irá visualizar a informação “cashback pendente” em até 72 horas após a confirmação do pagamento da sua compra.

Quais formas de pagamento são aceitas na Shopee?

Entre os métodos de pagamento disponíveis na Shopee, estão o cartão de crédito, cartão de débito virtual da Caixa, boleto bancário e Pix. Não é preciso necessariamente usar o cartão Nubank para ter direito ao cashback.