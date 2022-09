Nubank chega a marca de 70 milhões de clientes na América Latina

O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 26, que alcançou a marca de 70 milhões de clientes na América Latina. No Brasil, a fintech tem 66 milhões de clientes, 3,2 milhões no México e 400 mil na Colômbia. O crescimento da companhia em relação ao número de clientes é fruto de estratégia de plataformização.

Nos últimos anos, o Nubank investiu para ir além do core do negócio de cartão de crédito e conta digital, como a plataforma de investimentos, que conta com mais de 30 produtos financeiros disponíveis para os clientes. No segmento de investimentos, a empresa registra mais de 6 milhões de clientes ativos, com destaque para a sua gestora de fundos, a Nu Asset Management, que conta com mais de 1 milhão de cotistas.

“Nosso crescimento acelerado é direcionado por uma busca constante de eficiência, que equilibra expansão, novos produtos e aumento de receita por cliente", explicou David Vélez, CEO e fundador do Nubank.

Uma semana após anunciar a disponibilidade das Caixinhas para toda a sua base de usuários no Brasil, o Nubank chegou à marca de mais de 1,7 milhão de clientes ativos que aderiram ao recurso de organização e planejamento financeiro. Foram mais de 2,25 milhões de Caixinhas criadas no período. A funcionalidade conta atualmente com duas opções de investimentos, entre elas o fundo de renda fixa Nu Reserva Imediata, que já é um dos maiores fundos de investimentos do Brasil em número de cotistas e que registrou performance de 108% do CDI (equivalente a 167% da poupança) de fevereiro, quando foi lançado, até o fim de agosto.

Outra experiência que registrou alta velocidade de adesão foi o Nubank Cripto, que permite a compra, manutenção e venda de criptomoedas. Disponível para todos os clientes brasileiros desde o fim de julho, mais de 1,8 milhão realizaram ao menos uma compra de criptomoeda via app do Nubank.

Além do recente lançamento do Nubank Cripto e Caixinhas, o Nubank começou a testar o Nunos, o novo programa gratuito de relacionamento com o cliente que oferece recompensas, e aderiu ao Open Finance para dar mais autonomia à vida financeira do cliente.