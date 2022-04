Nome sujo no SPC? PicPay agora oferece consulta a cliente

O PicPay informou nesta quinta-feira, 14, que liberou uma ferramenta que permite que o usuário do app veja se está com o nome sujo. Também será possível receber um alerta no celular, caso haja alguma análise suspeita ou pendência.

A consulta de CPF é uma parceria com a Boa Vista, que verifica débitos registrados no banco de dados SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). A nova função será liberada gradativamente para grupos específicos de clientes.

De acordo com o PicPay, a funcionalidade faz parte da integração dos serviços do Guiabolso, adquirido pela companhia no final de julho do ano passado. A ferramenta complementa os serviços disponíveis na carteira, como pix, pagamento de boletos, compras com QR Code, transferências entre pessoas (peer-to-peer), entre outros.

“Mais do que checar pendências no nome, a Consulta de CPF também serve como uma ferramenta de segurança para o usuário, pois pode ajudá-lo a checar indícios de fraude e assim evitar prejuízos financeiros ou ser classificado como inadimplente por uma dívida que não cometeu”, afirmou em material divulgado.