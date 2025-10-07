Mega-Sena: veja dezenas sorteadas do concurso 2.924 - prêmio é de quase R$ 18 milhões

Redação Exame
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20h22.
O sorteio do concurso 2.924 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira, 7, em São Paulo. O prêmio para quem acertar as seis dezenas é de R$ 17.924.306,91.
Os números sorteados foram 10 - 19 - 30 - 40 - 48 - 54.
A Caixa ainda não informou se houve vencedores do concurso.
As apostas podem ser realizadas até as 19h em qualquer lotérica do país ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa.
O pagamento da aposta online pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.
Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 20 dezenas (limite permitido), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, segundo a instituição.
Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:
Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.