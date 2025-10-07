Invest

Mega-Sena: veja dezenas sorteadas do concurso 2.924 - prêmio é de quase R$ 18 milhões

As apostas podem ser realizadas até as 19h em qualquer lotérica do país ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa.

Da Redação

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20h22.

O sorteio do concurso 2.924 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira, 7, em São Paulo. O prêmio para quem acertar as seis dezenas é de R$ 17.924.306,91.

Os números sorteados foram 10 - 19 - 30 - 40 - 48 - 54.

A Caixa ainda não informou se houve vencedores do concurso.

Para apostar na Mega-Sena

O pagamento da aposta online pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.

Chances de ganhar

Para um jogo simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 6, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite permitido), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, segundo a instituição.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na história da Mega-sena:

  • Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54
  • Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00
  • Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74
  • Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00
  • Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75
  • Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89
  • Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52
  • Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36
  • Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19
  • Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30
