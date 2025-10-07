Mega-Sena: veja dezenas sorteadas do concurso 2.924 - prêmio é de quase R$ 18 milhões

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite permitido), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, segundo a instituição.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na história da Mega-sena: