Mega-Sena: bolão de Minas Gerais leva prêmio de quase R$ 18 milhões

Para próximo concurso, apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet

Agência Brasil
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11h45.

Uma aposta feita em Nova Lima (MG) acertou as seis dezenas do concurso 2.924 da Mega-Sena, sorteadas nesta terça-feira, 7. O ganhador vai levar o prêmio de R$ 17.924.306,88.

Os números sorteados foram: 10 - 19 - 30 - 40 - 48 - 54

A aposta ganhadora foi um bolão com seis cotas. O jogo, com seis números, foi feito na lotérica Leão da Sorte.

  • 24 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 70.623,98 cada
  • 2.134 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.309,23 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 21 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

