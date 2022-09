Mega-Sena: confira resultado do concurso 2.524, quarta-feira, 28 de setembro

A Caixa realiza nesta quarta-feira, 28 de setembro, o sorteio do concurso 2.524 da Mega-Sena, com um prêmio estimado no valor de R$ 200 milhões. Este é o maior prêmio da principal loteria da Caixa em quase três anos.

O sorteio das seis dezenas acontece no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. Segundo dados da Caixa Econômica Federal, o prêmio desta quarta-feira pode ser o quarto maior já pago.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, o rendimento será de R$ 1,4 milhão no primeiro mês. Mas, caso prefira investir em Tesouro Selic, o rendimento seria de R$ 1,84 milhão.

Acompanhe o sorteio do concurso 2.524 da Mega-Sena ao vivo:

Confira os números sorteados do concurso 2.524 da Mega-Sena:

O sorteio do concurso 2524 ocorre a partir das 20h desta quarta-feira.

Probabilidades de vencer a Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 4,50 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

Valores para jogar na Mega-Sena

6 números: R$ 4,50

7 números: R$ 31,50

8 números: R$ 126,00

9 números: R$ 378,00

10 números: R$ 945,00

11 números: R$ 2.079,00

12 números: R$ 4.158,00

13 números: R$ 7.722,00

14 números: R$ 13.513,50

15 números: R$ 22.522,50

Como fazer um bolão da Mega-Sena

Para aumentar as chances de ganhar, muitos jogadores optam por adquirir cotas dos bolões, já que concorrem com uma maior quantidade de jogos e de números em uma aposta, gastando menos.

Para realizar o bolão, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso, é preciso solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por bolão. Nos casos de mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Link para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, através através deste link.