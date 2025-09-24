Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-Sena: concurso 2918 acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa

Agência Brasil
Agência Brasil

Agência de notícias

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11h32.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2918 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou para R$ 54 milhões, e o próximo sorteio está marcado para quinta-feira (25).

As seis dezenas sorteadas foram: 11 - 27 - 31 - 41 - 48 - 54.

A quina teve 46 bilhetes premiados. Cada um receberá R$ 46.464,77. Os 2.859 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ 1.232,30 cada.

Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.

O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Acompanhe tudo sobre:CaixaLoterias

Mais de Invest

Gol e Azul negam fusão e rebatem acusação de combinação de preços

Ibovespa opera estável após fechar nos 146 mil pontos pela primeira vez

O primeiro IPO de trilhões? A OpenAI, do ChatGPT, pode estar a caminho do recorde

Mais na Exame

Brasil

Carla Zambelli depõe em processo na CCJ que pode levar à cassação de seu mandato

Carreira

'Não espere ter tudo pronto': a lição de quem construiu um ecossistema de impacto na Amazônia

Casual

Azeite brasileiro recebe nota mais alta da história do País em prêmio internacional

ESG

Assembleia da ONU: BID lança plataforma para conectar investidores a projetos climáticos regionais