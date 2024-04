Mega-Sena: aposta do Rio de Janeiro leva prêmio de R$ 102 milhões

Um apostador da Rio de Janeiro levou sozinha o prêmio de R$ 102 milhões sorteado neste sábado, 20, pela Mega-Sena, informou a Caixa. Foi o concurso número 2.715 da loteria.

Outras 145 apostas acertaram cinco dezenas, e levaram R$ 40.570,78 cada uma. E mais 8.367 jogos acertaram quatro números, levando R$ 1.004,41 cada um.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira, dia 23. O prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões.

Resultado Mega-Sena concurso 2.715

07 - 19- 25 - 46 - 50 - 53

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena? A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal. Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.