Jogador 'esquece' de receber prêmio da loteria e perde R$ 178 milhões nos EUA

Um jogador da loteria da Flórida, no sul dos Estados Unidos, perdeu o prazo para receber um prêmio de US$ 36 milhões (R$ 178 milhões). O período de reivindicação de 180 dias para o sorteio Mega Millions de agosto terminou com o prazo de 11 de fevereiro, sem que ninguém aparecesse para reivindicar o valor. Para validar o dinheiro, o participante deveria ter visitado a sede da Loteria da Flórida em Tallahassee para autenticar o bilhete.

O bilhete vencedor foi comprado em um supermercado da rede Publix em Jacksonville, informou o Mega Millions, mas nunca se apresentou para ganhar a bolada. Assim, como a lei da Flórida exige, 80% do dinheiro será transferido para um fundo fiduciário para a educação. Os 20% restantes serão reservados para o prêmio.

Não é a primeira vez que alguém 'esquece' de aparecer para reivindicar a grana. Outro bilhete de loteria na Flórida não foi reivindicado em dezembro, quando US$ 44 milhões foram perdidos.

Em outro incidente infeliz da loteria, uma mulher na Califórnia acidentalmente destruiu seu bilhete vencedor durante um sorteio de 2021. A mulher não conseguiu fornecer a "prova substancial convincente" necessária de que tinha o bilhete vencedor, pois o tinha colocado sem querer na máquina de lavar junto com suas roupas.