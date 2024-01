Mega da Virada: Prêmio de R$ 588 milhões sai para cinco apostas

A Mega da Virada 2023, contou com um prêmio recorde de R$ 588.891.021,22 e fez mais cinco brasileiros milionários no sorteio deste domingo, 31. Os números sorteados no concurso 2.670 da Mega-Sena foram 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56. Assim, as cinco apostas vão receber, cada uma, R$ 117.778.204,25.

Segundo informações divulgadas no site da CAIXA, as apostas premiadas com seis números são de Bom Despacho (MG), Ipira (SC), Salvador (BA), Redenção (PA) e uma de canal eletrônico. Entre os ganhadores, a aposta de Salvador foi um bolão com seis cotas, onde cada apostador receberá R$ 19.629.700,70.

Já a segunda faixa de premiação, 1.996 apostadores acertaram os cinco números e, assim, garantiram R$ 70.083,58. Mas os 164.379 apostadores que acertaram quatro números vão receber R$ 1.215,71, cada.

A 15ª edição da Mega da Virada registrou mais de 485,25 milhões de apostas em todo o país, totalizando mais de R$ 2,42 bilhões em arrecadação, 23,9% a mais do que no ano passado, ainda de acordo com informações da CAIXA Loterias.

