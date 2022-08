Mapfre leiloa veículos zero km com IPVA pago; veja como participar

A Mapfre está leiloando 43 veículos zero km até o dia 19 de agosto, às 12h. Os automóveis podem ser arrematados por meio da Superbid exclusivamente por lances virtuais. Todos já possuem o IPVA 2022 pago e podem ser adquiridos por lances iniciais de até 40% do valor de mercado dos modelos, conforme a tabela Fipe.

Os automóveis leiloados são oriundos de sinistros ocorridos durante o transporte da fábrica até as respectivas concessionárias da marca. Por serem veículos zero, a maioria possui pequenas avarias, como arranhões na lataria, vidros quebrados e pequenos amassados, exceto nos casos dos veículos classificados como média monta, que, apesar de terem sofrido danos, podem ser restaurados e fiscalizados devidamente pelo comprador para voltarem a rodar.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Oportunidades em destaque

Entre as opções de arremate, é possível encontrar diversos veículos das montadoras Fiat e Jeep, com lances iniciais que variam de R$ 10 mil, em um Fiat Pulse (2022), até R$ 122,7 mil, em um Jeep Commander OVR TD 380 (2022).

Os destaques do leilão ficam por conta do Fiat 500E Icon (2021/2022), com valor inicial de R$ 98 mil; a Fiat Toro Ran, com lances que começam em R$ 94 mil; e o Jeep Compass S TF (2022), com valor inicial de R$ 97,2 mil.

Os documentos de transferência dos veículos arrematados ficarão prontos em no máximo 30 dias úteis após o leilão. A data de entrega ao arrematante estará condicionada aos prazos dos correios de cada região.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME por menos de R$ 11/mês