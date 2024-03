BTG Pactual lança limite por investimentos no cartão black; primeiro ano tem mensalidade gratuita

O BTG Pactual lançou a funcionalidade de limite por investimentos no Cartão Black. A nova opção de limite de crédito do banco não tem custo adicional, tanto na contratação, quanto na utilização.

Até então, o valor mínimo para ser elegível ao cartão era de pelo menos R$ 30 mil investidos no banco, independente da aplicação.

A principal vantagem da funcionalidade é a garantia do crédito e liberdade de definir o quanto será alocado para limite no cartão. Enquanto o limite de crédito estiver contratado, os valores investidos não poderão ser retirados da conta, mas podem ser resgatados para a compra de outros ativos.

Cliente pode fazer investimentos em Tesouro, CDB e Fundos

A partir de agora, valores investidos na plataforma Invest Flex do banco serão convertidos em limite para usar no cartão de crédito.

Invista a partir de R$ 5 mil e peça já o seu cartão BTG Pactual Black

O valor inicial é de R$ 5 mil, que deve estar aplicado no Tesouro direto (Selic 2026 ou Selic 2029), CDB (BTG Pactual pós-fixado com liquidez diária) ou Fundos de investimento (BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP ou BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES).

Confira três motivos para contratar o Cartão Black BTG

Isenção de mensalidade por 12 meses : novos clientes terão 12 meses de isenção da mensalidade e de qualquer benefício que for usado no período.

Benefícios exclusivos : o cartão conta com uma lista de vantagens que envolve o desconto no aluguel de quadras de Beach Tennis ou Tênis. Além disso, tanto o titular, quanto o dependente podem ganhar 50% de desconto na rede de cinemas Kinoplex.

Vantagens da bandeira Mastercard Black : o cliente ganha cashback em estabelecimentos parceiros no exterior com o Mastercard Travel Rewards. Também está incluso o total de 4 acessos a salas VIP e Lounge Keys e IOF especial em compras no exterior.

Programa de pontos interessante : são 2,2 pontos a cada dólar gasto. É possível fazer a troca por milhas, serviços ou benefícios.

Desconto progressivo: Desconto progressivo na mensalidade e benefícios de acordo com gastos ou investimentos.

A possibilidade de obter o Limite por Investimentos está sujeita à avaliação de crédito, à composição da carteira de investimentos do cliente e à alocação percentual em ativos de renda fixa.

Com mais de 36 anos de história, o BTG Pactual foi eleito o melhor Banco de Investimentos no Brasil, no Chile e na Colômbia. Com o lançamento do limite lastreado, espera trazer ainda mais benefícios para os clientes que desejam um cartão de crédito premium, com benefícios VIP, atrativos para viagens e compras no exterior.