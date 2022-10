Leilão de veículos e motos do Detran tem lance inicial a partir de R$ 800

No mês de outubro, a Sato Leilão realizará disputas de veículos do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). O leilão conta com 50 veículos com direito a documentação, ou seja, podem ser utilizados para circulação, e 107 que estão no fim da vida útil e são leiloados como sucata. Os veículos já estão disponíveis para receber lances.

O primeiro leilão ocorre dia 17 de outubro às 14h. Entre os em destaques está o lote 674, uma motocicleta Honda CG 125 cilindradas de 2011 com lance inicial a partir de R$ 800. Além disso, outro lote em destaque é o 679, uma motocicleta JTA Suzuki Intruder 125 cilindradas 2008 de 2008, também a partir de R$ 800, ambos com direito a documentação.

O segundo leilão, acontece até as 10h do dia 18 deste mês. Entre os destaques dos veículos no fim da vida útil está o 648, uma motocicleta JTA Suzuki 2008 com lance inicial a partir de R$ 200. Outro destaque é o lote 661, uma Honda NXR125 BROS ES 2004 a partir de R$ 300. A visita para inspeção visual dos veículos acontece no Pátio do Betinho, situado na Avenida Antonio Garcia da Cunha, 225 – Jardim das Bandeiras – Taubaté/SP, das 9h às 16h no dia 14 de outubro.

Para participar deste e outros leilões da Sato Leilões, é preciso se cadastrar no site do leiloeiro, ter 18 anos completos ou mais e estar de acordo com as informações presentes no edital do evento para, na hora da disputa do lote, estar ciente das condições de pagamento e retirada.