Itaú Unibanco adota 5G em 100 agências pelo país

O Itaú Unibanco anunciou nesta segunda-feira, 10, que 100 agências do banco passaram a utilizar a tecnologia 5G. As unidades ficam localizadas em SP, RJ, MG, PR e GO e foram escolhidas a partir de estudos das regiões que já contemplam a infraestrutura necessária para a implantação novo sinal.

De acordo com o banco, a novidade assegura uma conexão ainda mais estável, evitando possíveis interrupções ou gargalos que, em geral, são causados por falhas relacionadas ao cabeamento físico. Ou seja, com mais banda e disponibilidade para as agências, as operações financeiras tendem a se tornar mais rápidas e interativas tanto para os colaboradores quanto para os clientes que estiverem sendo atendidos.

Como um dos principais benefícios do 5G, está a velocidade de conexão, que permite um avanço dos atuais 120 megabits por segundo (Mbps) para 600 Mbps – o que significa cinco vezes mais capacidade na transmissão de dados.

“Ao enxergarmos todo o potencial que o 5G pode trazer para a evolução do setor financeiro, nos antecipamos à essa tendência no ano passado, quando levamos a tecnologia para algumas de nossas agências, ainda em caráter experimental. Desde então, foi possível notar ganhos substanciais de velocidade de tráfego de dados em nossos sistemas internos, além de uma melhora expressiva na disponibilidade de conexão, o que permite testarmos novas possibilidades de atender nossos clientes”, afirma Fábio Napoli, diretor de Tecnologia do Itaú Unibanco.

O executivo acrescenta que à medida em que aumenta o poder tecnológico das unidades físicas, o banco proporciona a união entre a agilidade do ambiente digital com a conveniência do atendimento presencial. “Neste contexto, seguimos focados em expandir a novidade para outras localidades do Brasil, tão logo esse tipo de conexão esteja disponível em mais localidades do País.” As 100 agências contempladas nesta primeira fase de expansão estão localizadas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Aparecida de Goiânia.