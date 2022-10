Caixa inicia pagamento do Auxílio Brasil e Auxílio Gás; veja calendário

A Caixa inicia na próxima terça-feira, 11, o pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás referente a outubro. Neste mês, o calendário de pagamento, previsto para começar no dia 18, foi antecipado em uma semana.

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, sem necessidade de ir a uma agência. Os beneficiários com final de NIS 1 são os primeiros a receber, conforme calendário escalonado. O pagamento é feito de acordo com o final do NIS do beneficiário, com término previsto para o dia 25.

Recebem o Auxílio Brasil as famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza recebem com valor mínimo de R$ 600, conforme Emenda Constitucional n° 123. Em outubro, 21,1 milhões de famílias receberão o benefício.

Já o Auxílio Gás foi benefício foi criado para mitigar o impacto do preço do gás no orçamento das famílias. Atualmente, mais de 5,6 milhões de famílias recebem, bimestralmente, 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Em outubro, o valor será de R$ 112.

Calendário de pagamento

Veja o calendário de pagamento do auxílio brasil e auxílio gás:

Final de NIS Dia e Mês do pagamento 1 11 de outubro 2 13 de outubro 3 14 de outubro 4 17 de outubro 5 18 de outubro 6 19 de outubro 7 20 de outubro 8 21 de outubro 9 24 de outubro 0 25 de outubro

Como sacar

Nos dois programas, os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência para realizar o saque. Os beneficiários também podem utilizar o cartão do Auxílio Brasil para realizar compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito e realizar saques nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa.

Pelo aplicativo Caixa Tem é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual do Auxílio Brasil e QR Code, por meio de mais de nove milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil. O beneficiário também pode fazer transferências pelo PIX, além de realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas.

Utilizando o aplicativo Caixa Tem também é possível realizar saques nas Casas Lotéricas, Correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento, por meio da geração de token diretamente no aplicativo.

O banco orienta que os beneficiários atualizem o cadastro no aplicativo para aproveitar todos os serviços disponíveis no Caixa Tem. As famílias beneficiárias poderão consultar as informações das parcelas nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem ou pelo telefone 111. Mais informações sobre Auxílio Brasil e Auxílio Gás estão disponíveis na página da Caixa.