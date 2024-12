IPVA 2025: SP libera tabela de valores-base para veículos

O governo de São Paulo divulgou nesta quarta-feira, 18, a tabela com os valores venais dos veículos que servirão de base para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2025 que usou como referência os dados da pesquisa encomendada à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Os motoristas podem consultar os valores no Sistema de Veículos (Sivei). Para isso, o proprietário precisa informar a placa do veículo.

O levantamento da Fipe leva em consideração 13.087 modelos e versões de veículos de todas as marcas. A pesquisa é baseada nos preços de venda praticados no varejo em setembro de 2024. Quando comparado ao mesmo período de 2023, os valores de mercado apresentam queda nominal média de 0,57%.

Os resultados mostraram uma queda de preços das camionetas e utilitários, que apresentam recuo de 3,55%. Os automóveis tiveram queda de 1,97%, seguidos de ônibus e micro-ônibus, com redução de 0,75%. A pesquisa identificou valorização nas categorias de motos e similares, com aumento de 4,08% na comparação. Os preços de venda de caminhões também subiram e fecharam 2,69% acima do valor apurado no ano anterior.

Tamanho da frota paulista

A frota de veículos no estado de São Paulo foi estimada em 29,4 milhões. Desses, 19 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA e 9,4 milhões estão isentos por terem mais de 20 anos de fabricação. Cerca de 950 mil veículos são considerados isentos, imunes ou dispensados do pagamento (como taxistas, pessoas com deficiência, igrejas, entidades sem fins lucrativos, veículos oficiais e ônibus/micro-ônibus urbanos).

A arrecadação prevista com o IPVA 2025 é de R$ 30,4 bilhões. Deste total, descontadas as destinações constitucionais (como o Fundeb), o valor restante é repartido metade para os municípios de registro dos veículos, que devem corresponder ao local de domicílio ou residência dos respectivos proprietários, e a outra metade para o estado.

Para o cálculo do IPVA 2025, as alíquotas do imposto para veículos particulares novos e usados permanecem as mesmas: 4% para carros de passeio; 2% para motocicletas e similares, caminhonetes de cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado; além de 1,5% para caminhões e 1% para os veículos de locadoras, registrados em São Paulo.

Calendário de pagamento

Na semana passada, o governo paulista divulgou o calendário de pagamentos do IPVA 2025. Veículos com placa final 1 começam a pagar em 13 de janeiro e há o desconto de 3% para quem optar pelo pagamento integral das parcelas logo no primeiro mês do ano.

Quem optar por pagar as cinco parcelas que irão possuir um valor igual e consecutivo do imposto, terá entre janeiro e maio para fazer a quitação do IPVA. As datas de vencimento foram definidas a partir no número final da placa do veículo.

Formas de pagam​​ent​​o

Para efetuar o pagamento do IPVA 2025, basta o contribuinte utilizar a rede bancária credenciada, com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor​​).

Pix​​ - O recolhimento é feito por meio de QR code junto a cerca de 800 instituições financeiras, contemplando especialmente os cidadãos com contas digitais e que não possuem conta nos grandes bancos.

​Para utilizar a modalidade, é necessário acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR code, que servirá para o pagamento. O QR code Pix tem validade de 15 minutos, após o qual expira. Não tendo sido pago, será necessário emitir um novo QR code (sempre pelo site da Sefaz-SP). Na tela do QR code, há um contador temporal de “tempo restante" indicando quando o código expirará. Ao ler o QR code com o aplicativo de banco ou instituição de pagamento, aparecerá a informação de que o pagamento é destinado à “Secretaria da Fazenda e Planejamento", sob o CNPJ 46.377.222/0003-90 em conta do Banco do Brasil.