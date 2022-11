Inter dará descontos de até 90% e cashback de 30% na Black Friday

O Inter anunciou as promoções da Black Friday do seu marketplace. Denominado de Orange Friday, o evento terá descontos de até 90%, cashback de até 30%, gift cards internacionais com cashback em dólar, pagamento via código Pix, doação de cashback e ofertas também para os clientes pessoa jurídica. As promoções acontecem durante toda a semana, que terá seu ponto alto no dia 25 de novembro, com lives de ofertas no Super App.

O evento do Inter Shop tem 900 empresas parceiras, incluindo lojas como Amazon, Casas Bahia, Magalu, Submarino, Americanas e Centauro, com mais de 800 mil produtos de segmentos que vão desde eletrodomésticos, smartphones, TV’s, games, informática, moda e pet shop.

“O crescimento e a consolidação do nosso marketplace nos permitem agregar parceiros relevantes no cenário nacional e com isso oferecer tudo que as pessoas precisam, desde um item de higiene pessoal até um eletrônico super procurado pelos clientes, como um smartphone recém-lançado. Nessa Orange Friday queremos trazer ofertas em todos esses produtos com uma experiência simples e fluída, com funcionalidades para facilitar o processo de compra e garantir a recorrência”, afirma Rodrigo Gouveia, CEO do Inter Shop.

Para facilitar as compras durante as promoções, o site do Inter Shop fez uma atualização. Depois que o cliente fizer a busca pelo produto que deseja e clicar em comprar, ele encontrará um QR Code, que leva direto para o item no Super App, onde é possível seguir com o checkout

Confira abaixo os destaques da Orange Friday do Inter em 2022:

Gift Cards internacionais: Uma das novidades do app para esta semana é a oferta de gift cards em dólar para serem utilizados em lojas dos Estados Unidos. Clicando na bandeira americana dentro do app, os clientes vão encontrar 170 lojas parceiras, com destaque para o cashback entre 7% e 12% nos gift cards das seguintes marcas: Apple, Amazon, Walmart, Disney Parks, Uber, Best Buy, Macys e Carter’s. Durante a Orange Friday, será disponibilizado o limite de U$ 300 de cashback para as 100 primeiras unidades vendidas de cada uma das marcas mencionadas. Mesmo após a Orange Friday, os clientes ainda terão acesso a condições especiais que podem chegar a até 10% de cashback. Essa é uma novidade voltada para brasileiros que viajam aos Estados Unidos e que receberão o cashback em dólar na Global Account. O uso do gift card é obrigatório para compras em lojas americanas e a novidade é mais uma maneira de economiza, que consegue, com a conta internacional em dólar, evitar o IOF de 6,38% praticado em compras no cartão de crédito.

Ofertas no Marketplace para clientes PJ: Esta é a primeira Orange Friday que traz para correntistas PJ a possibilidade de realizar suas compras no shopping do Inter e aproveitar os descontos e cashback do Super App. Além das ofertas exclusivas de quase 200 parceiros, o público do Inter Empresas também pode contar com uma seleção de produtos específicos para o seu interesse e cupons em váriossegmentos, como hotéis e viagens.

Aumento de limite: Com o botão do Super Limite, os clientes podem optar por aumentarem o limite no cartão de crédito para realizar uma compra, ao invés de cashback. Basta acionar o botão e verificar em cada produto quanto de limite a mais está disponível.

Orange Box: A caixa laranja do Inter que traz produtos surpresa com até 50% de desconto está de volta. Nessa edição, as marcas participantes serão Casas Bahia, Web Continental, Acer, Fast Shop, Inpower, Insider, Oster, Netshoes e Nespresso. As unidades da Orange Box podem ser adquiridas dentro das lives que vão acontecer no Super App do Inter e no YouTube.

Super Lives: No dia 25 de novembro, duas lives serão realizadas no Super App do Inter, às 12h30 e às 19h30, com ofertas de parceiros que irão apresentar descontos exclusivos, como Fast Shop, Inpower, Multilaser, Polishop, Casas Bahia e Electrolux. Durante as lives os clientes também irão encontrar unidades imperdíveis da Orange Box.

Compre e Ganhe: Outra novidade é a campanha “Compre e Ganhe”, onde o consumidor poderá escolher entre mais de 50 opções de produtos de diversos segmentos. Ao comprar um dos itens com o selo Compre e Ganhe, o cliente automaticamente ganha outro que estará indicado na oferta.

Alerta de preços: Os clientes já podem abrir o Super App do Inter e selecionar produtos de interesse para receberem alertas de preço baixo. O comprador ainda pode indicar a qual preço gostaria de ser avisado para receber a notificação.

Plugin de cashback: Para facilitar a experiência de compra também está sendo disponibilizado pelo Inter Shop um plugin exclusivo do navegador Google Chrome. Ao abrir as extensões no navegador e instalar esse plugin, o cliente será avisado sempre que entrar em um site que é parceiro do Inter e receberá ofertas de cashback, ativando o benefício de forma mais simples.

Doação de cashback: Durante o evento, o Inter oferecerá gradativamente para a base de clientes uma nova opção no momento da compra: a chance de doar uma parte ou todo o valor do cashback para organizações sem fins lucrativos e ajudar uma causa social. A iniciativa permite a escolha do valor e da instituição que receberá a doação, sendo que as instituições passaram por um processo de diligência interna junto aos setores jurídico e de compliance do Inter. A parceria conta com o WWF Brasil, que trabalha para combater a degradação ambiental, proteger e restaurar a biodiversidade brasileira, e em breve terá também outras instituições sociais.