Prêmio de R$ 51,7 milhões da Mega-Sena sai para Guarapari (ES)

Uma aposta de Guarapari, no Espírito Santo, acertou as seis dezenas do 2.602 da Mega-Sena e levou sozinha o prêmio de R$ 51,7 milhões.

Os números sorteados foram: 11 - 14 - 16 - 30 - 32 - 46.

De acordo com a Caixa Econômica, o ganhador fez uma aposta simples, de seis números, pela internet.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira, 21, e o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

Quanto rendem R$ 51 milhões na poupança

Considerando o rendimento da poupança em junho, de 0,68%, os R$ 45 milhões do prêmio da Mega-Sena renderiam aproximadamente R$ 346.800,00 no primeiro mês, isento de imposto de renda.

Como apostar na Mega-Sena?

Para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números de 1 a 60 (ou escolher pelo modo “Surpresinha”, no qual o sistema escolhe os números por você), pagar o valor da aposta simples de R$ 5,00 em uma casa lotérica, pelas loterias online Caixa ou pelo app Loterias Caixa. Depois, é só esperar pelo sorteio e conferir os resultados.

As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio. As chances de acertar o prêmio máximo com uma aposta simples são de uma em mais de 50 milhões.