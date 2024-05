Avaliada em R$ 1 bilhão, SpaceX avalia abrir capital em junho, diz Bloomberg

A SpaceX iniciou discussões sobre abrir seu capital, num processo que poderia avaliar a empresa em cerca de US$ 200 bilhões. As informações são da Bloomberg.

A SpaceX está discutindo uma oferta pública de ações que pode começar em junho, segundo fontes ouvidas pela agência. O preço ainda não foi decidido, mas a SpaceX está avaliando a possibilidade de oferecer ações entre US$ 108 e US$ 110 cada.

Recentemente, a empresa do ramo espacial do bilionário Elon Musk teve uma avaliação de US$ 180 bilhões. A SpaceX já está no mesmo nível de algumas das maiores empresas de capital aberto do mundo em termos de capitalização de mercado.

Os planos da SpaceX

Gwynne Shotwell, a COO da empresa, disse em março que a empresa não estava priorizando uma oferta pública inicial naquele momento.

A COO também anunciou que a SpaceX em breve comercializará seus links a laser de satélite Starlink oferecendo-os a outros provedores de satélite. Essa capacidade coloca lasers a bordo de satélites, para que possam se comunicar e compartilhar dados.

Esta iniciativa começará a ser implementada já neste verão em uma próxima missão da SpaceX chamada Polaris Dawn.