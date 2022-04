Filho de 24 anos fora da faculdade. Pode ser considerado dependendo no IR?

Dúvida do leitor: Meu filho de 24 anos trancou a matrícula da na faculdade no ano passado. Eu posso declarar como dependente na Declaração de Ajuste Anual 2022?

Caro leitor, o filho com idade até 24 anos que manteve a matrícula trancada durante todo o ano-calendário de 2021 não pode ser considerado como dependente na Declaração de Ajuste Anual de 2022.

Somente pode ser considerado como dependente o filho com até 24 anos de idade que estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de 2º grau, pelo menos em algum período do ano-calendário de 2021.Incluir as pessoas que dependem financeiramente na declaração do Imposto de Renda 2022 pode ser uma maneira de reduzir a mordida do leão.

Também podem ser incluídos como dependentes filhos e enteados que tenham até 21 anos de idade ou, em qualquer idade, se forem incapacitados física ou mentalmente para o trabalho. Se o filho completou 22 anos em 2021, ainda pode ser declarado como dependente neste ano.

