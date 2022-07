Brasil registra quase 3 milhões em tentativas de fraude em 2022

O Brasil registrou no primeiro semestre desse ano cerca de 3 milhões de tentativas de fraude. É o que o aponto o levantamento Mapa da Fraude realizado pela ClearSale, empresa especialista em prevenção e gerenciamento de risco. O estudo, que analisou os dados do e-commerce, apontou que o número de tentativas de fraude no país entre janeiro e junho de 2022 cresceu 9% na comparação ao mesmo período do ano de 2021.

Para Marcelo Queiroz, Head de Estratégia de Mercado da ClearSale, os dados refletem o crescimento de vendas no e-commerce. “Quanto mais brasileiros migram para o varejo digital, maior será a proporção de fraudadores no e-commerce e as empresas precisam atentar-se a isso. Os últimos anos alavancaram a entrada desses novos consumidores. E um dos fatores que eu posso citar para esse aumento é o número de pessoas não digitalizadas ou com pouca experiência em comprar online. Isso tudo aumenta o risco do mercado. Além da questão digital, o fraudador aproveita do contexto social e de motivações emocionais para encontrar brechas. Por isso, as empresas precisam de mais recursos robustos para evitar as fraudes”.

Entre as categorias que mais sofreram tentativas estão eletrônicos (9,01%), celular (7,94%) e games (5,65%). Estes também foram líderes no primeiro semestre de 2021, apenas com uma mudança: o celular ocupou o primeiro lugar, seguido por eletrônicos e, em terceiro, ficou a categoria de games. Para Queiroz, esses grupos oferecem maior liquidez, facilidade de transporte e alta procura em mercados paralelos, portanto, dificilmente sairão da liderança.

Para o levantamento do Mapa da Fraude, a ClearSale considerou apenas pagamentos via cartão de crédito no setor de e-commerce. São consideradas tentativas de fraude todas as transações que, por algum motivo, foram classificadas como suspeitas ou que foram confirmadas como fraude.

Por Regiões

A região Norte (3,34%) tem o maior índice percentual de tentativas de fraudes sobre a quantidade de transações. Já a região Sul (1,09%), apresenta o menor índice do ranking dos estados. Mas, considerando apenas números absolutos, a região Sudeste, com 49,1 milhões de pedidos, contou com o maior número de fraudes do País.

Gênero

No recorde por gênero, o público masculino é quem mais sofre com tentativas de fraudes (2,88%), seguido por outros (2,25%). Já o público feminino apresenta (1,55%) do número de fraudes. Em termos de faixa etária, pessoas de até 25 anos foram as que mais sofreram tentativas de fraudes (3,41%), seguido pelo grupo de 26 a 35 anos (1,76%).

Outros mercados

O mercado financeiro apresentou 527 mil tentativas de fraudes em processos digitais como abertura de contas, emissão de cartões, Pix, empréstimo pessoal e CDC. Foram analisadas mais de 19 milhões de transações, com tentativas em mais de 527 mil transações. Um registro de 2,71% das transações.

“Aqui temos um mercado muito importante, ainda mais considerando as novas formas de pagamento, como o Pix. Como ainda é recente, os fraudadores encontram mais brechas, mas precisamos oferecer soluções ao mercado para minimizar cada vez mais essas ações”, disse Queiroz.

Já em telecomunicações, foram analisadas 6,6 milhões de transações, das quais mais de 212 mil apresentaram tentativas de fraude - um percentual de 3,18%, com a região Nordeste sendo a mais exposta. Em comparação ao mesmo período de 2021, houve uma queda no número de tentativas de fraudes no mercado de telecomunicações.

No setor de vendas diretas, os fraudadores mostraram-se atentos às mudanças e tecnologias para aplicar golpes. Foram analisados 1,4 milhão de pedidos, dos quais mais de 35 mil sofreram tentativas de fraude - representando 2,40% das transações.

O mercado PJ foi a novidade deste ano no Mapa da Fraude. Nele, são considerados os dados relacionados à pessoa jurídica. O setor teve 1,3 milhão de transações analisadas, das quais 17 mil sofreram tentativas de fraudes - um registro de 1,3%. Essas tentativas representam mais de R$55 milhões. É importante ressaltar que, no B2B, os valores são mais altos e os riscos ultrapassam prejuízos financeiros.

Dicas para evitar fraudes