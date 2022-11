Black Fralda: evento dá descontos de até 55% para o consumidor

A 14ª edição da Black Fralda, campanha de vendas de fraldas e produtos infantis do Brasil, acontecerá entre os dias 21 e 27 de novembro. Marcas como, BabySec, Bigfral, Droga Raia, Drogasil, Huggies, MAM Baby, Panvel, Pom Pom e Turma da Mônica Baby,

Uma pesquisa realizada pelo Procon-SP, em agosto deste ano, comparou preços de seis sites e de 83 itens, apontando diferença de até 130% no valor de fraldas, de um local para outro. De olho neste movimento, a Proxy Media, além da campanha, traz mais uma vez a extensão para navegadores que ajuda na comparação de preços de produtos infantis.

Para comparar os preços é necessário instalar a extensão do Google Chrome (https://buscacupons.blackfralda.com.br/#testador) no navegador. A novidade pode ser utilizada no período da campanha, ou no ano todo, e realiza análise de preços, apresenta histórico de quanto o produto custou nos últimos meses, além de exibir os cupons disponíveis que podem ser aplicados para gerar desconto na compra.

Além disso, as lojas oferecem cupons de desconto, que podem ser cumulativos com outras ofertas do site, frete grátis, brindes, entre outras promoções.

A Black Fralda já gerou mais de R$ 5 milhões em vendas desde a sua primeira edição. As edições anteriores também reuniram mais de 50 marcas participantes, 50 mil pedidos realizados, 4,5 milhões de clientes participantes e mais de 7 milhões de fraldas vendidas.

A 14ª edição traz ainda um sorteio de R$ 2 mil na promoção “Tudo para o Meu Bebê - Black Fralda” e para concorrer, é necessário se cadastrar no site. Ao realizar o cadastro gratuitamente, é enviado um número da sorte e um link de compartilhamento para enviar para os amigos. Cada amigo indicado que se cadastrar pelo link, gera mais um número do sorteio.