Banco Santander (SANB11) reduz para R$ 1 a aplicação mínima em plano de previdência infantil

O Banco Santander (SANB11) reduziu para R$ 1 a aplicação mínima inicial dos planos de previdência que são voltados a crianças e adolescentes. A ação é uma comemoração ao Dia das Crianças, que é comemorado no dia 12 de outubro.

A contratação do programa Prev Primeiros Passos com valor de R$ 1 estará disponível em todos os canais do banco entre os dias 1 e 14 de outubro e pode ser feita por qualquer pessoa. O responsável pode escolher o valor dos aportes mensais do programa de previdência privada de acordo com seu orçamento e objetivo que o fundo em questão tem.

“Muitas vezes, pais, avós, padrinhos ou tios têm dificuldade em escolher um presente que a criança ainda não tenha ou que realmente irá marcá-la ao longo de sua vida. Dar um plano de previdência é uma forma de, hoje, viabilizar um sonho futuro ou uma realização educacional, e criar uma recordação de alguém especial e que fez a diferença em sua trajetória”, afirmou Regina Rodrigues, superintendente executiva de Previdência do Santander.

Quanto à tributação, 45% estão listados na tabela regressiva do Imposto de Renda (IR), o que, segundo o banco, demonstra um interesse dos clientes com a manutenção da serva a longo prazo, uma vez que nesta modalidade de tabela a alíquota vai diminuindo, atingindo um patamar de 10% após 10 anos investidos.

Sobre a o Prev Primeiros Passos

O Prev Primeiros Passos foi criado com o objetivo de assegurar o futuro de uma criança. Uma simulação realizada pela Zurich Santander mostrou que uma contribuição mensal de R$ 35, durante 18 anos, considerando uma taxa de juros de 3% ao ano é capaz de juntar um montante de R$ 10 mil. Se os aportes forem elevados para R$ 210 nas mesmas condições, o patrimônio pode alcançar até os R$ 60 mil. Vale ressaltar que os valores colocados na simulação não contam com a aplicação de taxa de Imposto de Renda.

O Prev Primeiros passos conta com os seguintes benefícios:

Contribuição flexível;

Portfólio de fundos desenhada para diversas estratégias e apetites a risco;

Escolha do regime de tributação, conforme objetivo e planejamento de renda;

Diversificação de estratégia sem incidência de come-cotas;

Benefício fiscal de IR em planos PGBL (verificar a regra específica para o Prev Primeiros Passos).

Além disso, o programa também conta com um seguro opcional (pecúlio) para a criança beneficiada, que protege o consumidor na ocasião de imprevistos, focando na garantia de assistências como professores particulares na residência, transporte para aulas, custeio médico e hospitalar e ambulâncias. A contratação pode ser realizada a partir de R$ 10,00 ao entrar em contato com o gerente ou assessor de investimentos.

Vale lembrar que aqueles que contratarem um novo plano de previdência para crianças e adolescentes até o dia 14 de outubro também irão receber um cupom de 30% de desconto na aquisição de produtos da "Dentro da História", uma empresa que trabalha com a criação de livros personalizados que colocam as crianças presenteadas como as protagonistas das histórias que estão sendo contadas como uma forma de incentivo a leitura. O cupom pode ser utilizado até o dia 30 de novembro.

VEJA MAIS: