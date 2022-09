Bancos realizam campanhas para renegociar dívidas de clientes com condições especiais; veja quais

Neste mês, grandes bancos têm renegociado dívidas de clientes em campanhas com condições especiais. É o caso do Banco Inter, por exemplo, que realizou, de 5 a 10 de setembro, a Semana da Independência Financeira, na qual clientes do banco puderam renegociar dívidas de cartão de crédito e quitar débitos com até 97% de desconto e parcelamentos de até 24 vezes sem juros.

Além do Inter, confira a seguir as ações, oportunidades e condições oferecidas por outros grandes bancos para renegociar dívidas de clientes:

Itaú

Durante todo o mês, o Itaú está oferecendo descontos em renegociações parceladas, mais opções de parcelamento e taxas de juro reduzidas, além da disponibilidade de diversos canais de atendimento para regularizar a situação de clientes endividados.

A iniciativa visa a atender mais de 2 milhões de clientes, oferecendo novas condições para pagar parcelas de empréstimos e faturas de cartões de crédito em atraso, com taxas a partir de 0,5% ao mês, além de descontos especiais.

Os clientes interessados nas condições da campanha podem acessar o app do Itaú, iniciar uma conversa por WhatsApp com o número (11) 4004-1144 (conta comercial verificada pelo WhatsApp), entrar no site (em caso de esquecimento da senha eletrônica ou conta inativa), nos canais tradicionais de atendimento, ou nas agências dos correios de todo o país.

Banco PAN

Neste mês, o Banco PAN também anunciou a primeira edição do seu feirão de renegociação de dívidas, o Feirão Renegocie PAN. Até o dia 30 de setembro, clientes do banco podem negociar o saldo devedor em atraso no cartão de crédito, financiamento de veículos e empréstimo pessoal com descontos que podem chegar a até 90%, com condições especiais e personalizadas.

Todos os clientes do banco com cartão de crédito, financiamento ou empréstimo em atraso estão elegíveis a participar, basta acessar a página do Renegocie PAN e verificar as ofertas disponíveis. A ação ainda oferece a oportunidade de utilizar o Saúde Pan com seis meses de isenção na mensalidade.

Bradesco

Ao longo do ano, o Bradesco mantém seus canais de atendimento abertos para renegociar dívidas de clientes. Fica à disposição uma estrutura de autosserviço através de canais digitais e de plataformas de parceiros, além do acesso à rede de agências do banco. A instituição analisa caso a caso para encontrar a alternativa mais adequada, observando o perfil da dívida e as necessidades específicas de cada cliente.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil também está disponível para encontrar soluções para os clientes com dívidas durante todo o ano, adequando os compromissos à condição específica de cada caso. Os clientes podem buscar uma alternativa à sua capacidade de pagamento por meio do WhatsApp — (61) 4004-0001 — com o #renegocie, no menu Solução de Dívidas do app do BB, no portal Soluções de Dívidas (bb.com.br/renegocie), ou ainda nas agências físicas.

Santander

No Santander, as condições de renegociação variam de acordo com o perfil da dívida. As ofertas podem ter entrada ou não e incluem taxas flexíveis, descontos de até 90% e parcelamento em até 120 vezes. Durante o ano, os seguintes canais de atendimento ficam à disposição dos clientes:

Telefones: 4004-3535 (para capitais e regiões metropolitanas) / 0800 702 3535 (para demais localidades)

Horário de atendimento: segunda a sexta, das 8h às 21h, e sábado, das 9h às 16h

As condições variam de acordo com o perfil da dívida. As ofertas podem ter entrada ou não, com taxas flexíveis, desconto de até 90% e parcelamento em até 120 vezes.

Banco BMG

De 5 a 15 de setembro, o Banco BMG realizou a Semana da Pátria BMG, que ofereceu oportunidades para os clientes negociarem suas dívidas e regularizarem suas situações financeiras junto ao banco, com facilidades e descontos exclusivos para quitação e/ou parcelamento das pendências.

A campanha atendeu 273 mil clientes e proporcionou a renegociação de um total de R$ 658 milhões em dívidas. Durante a ação, foram priorizados os clientes com atrasos mais longos (acima de 90 dias) e com compromissos nos produtos Empréstimo, Cartão Consignado e Cartão de Crédito da Carteira Digital.

Caixa

A Caixa está oferecendo condições especiais para a liquidação de contratos comerciais e para a renegociação de créditos habitacionais em atraso.

Os descontos para quitação de contratos comerciais podem chegar a até 90% do valor da dívida, e as condições especiais, para pessoas físicas e jurídicas, variam conforme o perfil do crédito contratado e o tempo de atraso.

Os créditos habitacionais também contam com alternativas especiais para negociação, com possibilidade de adesão às condições de incorporação do atraso ao saldo devedor, conforme perfil do contrato e do cliente. Os valores negociados são incorporados ao saldo devedor do contrato e diluídos no prazo remanescente.

Os clientes podem negociar suas dívidas de forma virtual pelos sites www.caixa.gov.br/negociar e www.negociardividas.caixa.gov.br, pelo app Habitação Caixa, por telefone — 4004 0104 (para capitais) e 0800 104 0104 (para demais regiões —, e por WhatsApp, no número 0800 104 0104. As condições especiais para negociar dívidas também estão disponíveis nas Lotéricas Caixa para quitação de valores de até R$ 5 mil, informando o CPF.

