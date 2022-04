Banco do Brasil leiloa 72 imóveis com desconto de até 75%

No dia 25 de abril, a Sato Leilões promoverá um leilão de imóveis localizados no estado do Piauí. Os lotes já estão abertos para receber lances online e, no dia do evento, será possível acompanhar pelo site oficial a disputa ao vivo, a partir das 11h.

Entre os terrenos listados, o destaque vai para um lote residencial de 59 m², com desconto de 75%, tendo um lance inicial de R$ 15 mil. Outro imóvel em destaque é uma casa 69 m², com desconto de 75% e disponível pelo lance inicial de R$ 16 mil. Os dois lotes estão localizados no município de São Pedro.

Além disso, o leilão ainda conta com lotes localizados no município da Água Branca, como uma casa de 68 m², com desconto de 66% e um imóvel de de 55m² com lance inicial de R$ 23 mil.

Para participar deste e outros leilões da Sato, é preciso estar cadastrado no site da leiloeira, ter 18 anos ou mais e estar de acordo com as informações presentes no edital do evento, estando, na hora da disputa do lote, ciente das condições de pagamento e retirada.