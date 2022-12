6 dicas para economizar nas compras de Natal e Amigo Secreto

A segunda parcela do 13º salário, que deve ser paga até esta terça-feira, dia 20 de dezembro, é um dos recursos mais aguardados pelos trabalhadores que têm direito a ele. E, com a proximidade do Natal, alguns acabam aproveitando esse dinheiro extra para garantir presentes dos amigos e familiares.

Mas é possível participar de comemorações de fim de ano, como as reuniões em família, confraternizações de trabalho e até os sorteios de amigo secreto, de forma mais econômica.

Confira abaixo algumas dicas do Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto e cashback no e-commerce brasileiro:

Faça uma lista

Procure sempre listar todas as pessoas que vão receber presentes e quais itens gostaria de comprar. Dessa forma, fica mais fácil determinar o valor máximo que será gasto com cada um e evitar as temidas compras por impulso.

Pesquise

Pesquisar os preços pela internet é sempre uma boa estratégia. Na maioria das vezes, os sites das lojas e principais marcas, além de grandes e-commerces, oferecem descontos em seus sites.

Compre do comércio local

Incentivar o comércio perto de casa, dando preferência a produtos artesanais, ajuda não só a economizar, mas também a girar a economia local. Aqui também valem os presentes artesanais feitos por você mesmo, que podem agradar muito as pessoas queridas, além de conferir um toque de exclusividade ao item recebido.

Prefira pagar à vista

O ideal é sempre tentar pagar presentes à vista. Muitas lojas e marcas costumam dar descontos expressivos para essa modalidade. Existem lojas que, por meio de parcerias, conseguem dar desconto ainda maiores para quem realiza o pagamento à vista via PIX ou por meio de carteiras digitais.

Cuidado com parcelamentos

Se ainda assim você precisar parcelar, tome cuidado com os juros e evite parcelar em muitas vezes. A intenção é não começar 2022 cheio de dívidas.

Atenção ao seu próprio orçamento

Ao comprar um monte de “lembrancinhas”, você pode achar que está gastando pouco. Contudo, ao colocar todos os gastos na ponta do lápis, o valor final pode ser bem grande e representar um grande transtorno.

Lembre-se que após as festas, as contas e obrigações financeiras de janeiro também chegarão.