13º salário do INSS: pagamento começa nesta quinta-feira

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) antecipou o pagamento do 13º de aposentados, pensionistas e beneficiários. O extrato de crédito já está liberado no site ou aplicativo Meu INSS. Mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas têm direito ao benefício.

O pagamento para quem recebe até um salário mínimo começa nesta quinta-feira, dia 25 de maio. Os primeiros beneficiados serão os que têm cartão de benefício com final 1 (dígito antes do traço). O calendário de pagamento da primeira parcela do 13º termina no dia 7 de junho.

Já o calendário da segunda parcela do 13º para quem ganha até um salário mínimo começa no dia 26 de junho. Veja calendário abaixo:

13º do INSS - para quem recebe até um 1 salário mínimo