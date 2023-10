10 carros mais vendidos no Brasil: saiba o preço do seguro

O Fiat Strada, carro mais vendido no país no mês passado, tem o seguro que varia entre R$ 4.386,92 (perfil feminino) e R$ 5.085,97. É o que aponta um levantamento realizado pela Youse, plataforma de seguros, de acordo com o ranking da Fenabrave.

O Polo, da Volkswagen, aparece na segunda colocação na lista dos mais vendidos. Neste caso, para as mulheres, o seguro médio tem valor de R$ 2.455,46, enquanto para os homens, o valor é de R$ 2.765,94. Na terceira colocação está o Onix, da Chevrolet. Para o público feminino, o valor médio é de R$ 2.708,62 e para os homens, é de R$ 2.765,94.

Qual é o seguro mais barato entre os carros mais vendidos?

Entre os 10 carros mais vendidos, o Fiat Mobi, tem o seguro mais barato. O sexto carro mais vendido do país tem valor de seguro que varia entre R$ 2.259,10 para homens e R$ 2.546,65 para mulheres.

Preço do seguro dos carros