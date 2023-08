Wilson Ferreira Junior renuncia ao cargo de CEO da Eletrobras

Wilson Ferreira Júnior renunciou ao cargo de presidente da Eletrobras. O fato relevante divulgado nesta segunda, 14, não aponta as razões da saída do executivo, mas afirma apenas que Ivan de Souza Monteiro assume a presidência da empresa.

O executivo recém-nomeado renunciou à função de presidente do Conselho de Administração, a qual foi ocupada por Vicente Falconi Campos, tendo como substituto Felipe Villela Dias.

Há uma semana, a companhia reportou lucro líquido de R$ 1,6 bilhão, 16% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O Ebitda foi de R$ 6,6 bilhões, alta de 59%. A companhia fechou o trimestre com R$ 38 bilhões em dívida líquida, mais do que o dobro de um ano atrás -- mesmo assim, alavancagem ficou em 2 vezes dívida líquida/Ebitda.

A companhia estuda uma nova emissão de debêntures, no valor de R$ 7 bilhões, como comunicou ao mercado na última semana.