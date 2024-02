Visionário, contagiante e inspirador: CEOs e empresários lamentam morte de Abilio Diniz

Morreu de pneumonite neste domingo, 18, o empresário Abilio Diniz, de 87 anos, que transformou o negócio de sua família em um dos maiores grupos de varejo do mundo, o Pão de Açúcar. Depois de décadas comandando a empresa, Abilio deixou o controle do gigante do varejo em 2012. Antes de morrer, era um dos maiores acionistas do Carrefour global, e vice-presidente do colegiado do Carrefour Brasil. Além disso, era presidente dos conselho de administração da Península Participações e da BRF.

A morte do empresário, considerado um dos mais admirados do Brasil, causou comoção. O velório de Abilio Diniz ocorrerá das 11h às 15h desta segunda-feira, 19, no Salão Nobre do MorumBis, estádio do São Paulo Futebol Clube, o time do coração dele.

Líderes de grandes empresas do Brasil se manifestaram sobre a morte do colega, que é até hoje sinônimo de inspiração no empreendedorismo. Veja os depoimentos:

Ricardo Mussa, CEO da Raízen

"É com grande pesar que recebo a notícia da partida do Abilio Diniz. Abilio sempre foi aquele que contagia a todos com seus atributos tão únicos reunidos em uma só pessoa – visionária, batalhadora e apaixonada pelo que faz, sem perder a sua simplicidade. Sua contribuição em vida para o varejo e na economia brasileira foram fundamentais para conseguirmos avanços importantes em todos os sentidos. Deixo meu abraço à família, amigos e colegas de trabalho", disse o CEO em publicação no LinkedIn.

Grupo Carrefour

"Recebemos com imensa tristeza a notícia do falecimento do nosso amigo e vice-presidente do Conselho de Administração, Abilio Diniz.

Tivemos a honra de trabalhar lado a lado com o mais respeitado e admirado empresário do varejo brasileiro, que nos incentivou a buscar sermos melhores todos os dias. Ao longo de quase uma década, Abilio empenhou sua visão e habilidade únicas no desenvolvimento e amadurecimento de nossa empresa, e o legado que ele nos deixa é inestimável.

Abilio foi mais que um empreendedor de sucesso. Foi um exemplo de dedicação e amor à família, à educação, aos esportes, à saúde, à espiritualidade e ao Brasil. Um exemplo de ser humano, que deixa para sempre seu nome e sua marca na história do nosso País.

Neste dia triste, o Grupo Carrefour Brasil, seu Conselho de Administração e seus colaboradores e colaboradoras se solidarizam com a família de Abilio, com quem estão nossos pensamentos neste momento", diz a empresa em publicação no LinkedIn.

Marcelo Pimentel, CEO do grupo Pão de Açúcar

"Com profundo pesar eu recebi a notícia sobre o falecimento do grande empresário Abílio Diniz, que tanto contribuiu para a história do varejo brasileiro, e particularmente, do Grupo GPA, empresa que liderou por muitos anos. Abílio é e sempre será um exemplo de liderança, visão e espírito empreendedor, que deixa um legado muito valioso e que sempre será lembrado. À família e aos amigos, minhas respeitosas condolências", publicou o CEO no LinkedIn.

Belmiro Gomes, CEO do Assaí

"Hoje, perdemos Abilio Diniz , uma figura icônica e visionária no cenário do varejo alimentar brasileiro. Sua capacidade de entender profundamente o mercado foi incomparável, um guerreiro cuja trajetória ajudou a moldar o varejo brasileiro como o conhecemos hoje.

Tive o privilégio de conhecer e aprender com Abílio, cuja confiança na minha liderança permitiu a transformação do Assaí em um nome de destaque no varejo. Sua influência foi fundamental para a reinvenção do nosso modelo de negócios e sucesso subsequente.

Abílio deixa um legado de inovação e excelência no empresariado brasileiro, sendo uma fonte de inspiração perene. Meus pensamentos estão com sua família e amigos neste momento difícil, esperando que encontrem conforto e paz. Agradecemos profundamente a Abílio por tudo o que fez pelo setor e por todos nós. Sua memória e ensinamentos permanecerão conosco", lamentou o CEO em publicação no LinkedIn.

Renato Franklin, CEO das Casas Bahia

"Por mais de 4 décadas Abilio Diniz foi um rosto para o varejo. Ao lado de outros gigantes, construiu o que conhecemos hoje, no Brasil, como varejo alimentar. Abílio fez parte da antiga Via Varejo, hoje Grupo Casas Bahia e ajudou a construir a nossa história. É com profundo respeito e reconhecimento ao legado dele, que confortamos à família e amigos por essa perda", pontuou o CEO no LinkedIn.

Stephane Maquaire, CEO do Carrefour Brasil

"Não chore à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Estou no soprar dos ventos, nas tempestades de verão e nos chuviscos suaves da primavera.

Eu sou a pressa inquieta dos ruídos da cidade e o silêncio das madrugadas. Não chore à beira do meu túmulo, eu não estou lá.

Estou no brilho das estrelas perfurando a noite e no cantar alegre dos pássaros. Não, não chorem tristes à beira do meu túmulo, eu não estou lá, eu não morri.

Eu sou a vida incessante e livre, que corre nas águas do rio."

- Mary Elizabeth Frye

Hoje é um dia muito triste para mim, muito.

No dia em que o Grupo Carrefour Brasil perde o vice-presidente de seu Conselho e o país perde um de seus mais admirados empreendedores, eu também sinto a dor de perder alguém que, nos últimos quase três anos, foi um parceiro e uma fonte de inspiração e aprendizado. Mais que tudo isso, um amigo.

Apoio-me neste poema de Mary Elizabeth Frye para dizer que acredito que pessoas como o Abilio Diniz não morrem - permanecem vivas para sempre, por meio do legado e das lições que deixam para a sociedade e para todos os indivíduos cujas vidas impactaram.

Desde que aceitei o convite para liderar a operação brasileira da nossa empresa, em 2021, tive um guia que trouxe importantes contribuições para minha missão à frente do negócio.

Mas não só isso. Abilio era uma fonte de lições de vida. Abílio era um apaixonado por viver a vida com equilíbrio, sabedoria, entrega e dedicação ao próximo. Amou sua família, seus amigos e seu país, a cujo desenvolvimento se dedicou incansavelmente das mais variadas formas. E deixou um legado que nunca se apagará.

Serei para sempre grato por poder dizer que o Abilio não só fez parte da minha trajetória profissional, como também me inspirou a tentar ser alguém melhor dia após dia. E continuará inspirando.

Neste momento difícil, desejo força e conforto à família, aos amigos e aos tantos admiradores do inesquecível Abilio Diniz.

Sempre no meu coração, meu querido Abilio.

Alexandre Birman, CEO da Arezzo

Jean-Charles Naouri, presidente do Grupo Casino Guichard-Perrachon

"É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento de Abilio Diniz, com quem tive o privilégio de conviver por quase duas décadas. Nesse momento de dor, gostaria primeiro de me solidarizar com sua família, a quem Abílio se dedicou durante toda sua vida. Abílio foi um empreendedor incansável e que acima de tudo jamais abandonou seu otimismo com o Brasil. Seu legado será sempre lembrado como um dos maiores nomes do varejo alimentar no mundo."

Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza

"Triste, pois o Brasil perde um grande líder, o varejo perde um dos seus maiores aliados. Um brasileiro que assumia posições."

Nizan Guanaes, fundador da N. Ideias

"O Abilio é uma das maiores influências na minha vida. De grande empresário ele foi se transformando numa referência em outras dimensões humanas. Quantas gerações diferentes ele influenciou! Eu estou tão triste que não sei nem falar direito. Perdemos o Abílio que foi um grande e o Bilo, que foi ainda maior que o Abilio."

Fábio Barbosa, CEO da Natura&Co

"Um grande empresário, um grande líder, um grande brasileiro. Sempre apostou no Brasil e muito fez por um país melhor. Deixa um vazio."

Walter Schalka, presidente da Suzano

"Muito triste perdermos um grande brasileiro, que sempre com muita determinação e confiança investiu no Brasil criando oportunidades para muito(a)s!"