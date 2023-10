Vale (VALE3) pode pagar até US$ 4,6 bi em dividendos nos próximos 12 meses, diz UBS BB

Chegou o momento de parar de vender as ações da Vale (VALE3). A avaliação é dos analistas do UBS BB, que elevaram a recomendação para os papéis de “venda” para “neutra”, com preço-alvo de US$ 14 – um potencial de valorização (upside) de 9,7%.

O principal motivo para a virada é a perspectiva para os preços do minério de ferro, que também foi revisada para cima. “Agora esperamos que o minério se mantenha na faixa atual de negociação, de US$ 100 a US$ 130 por tonelada, durante os próximos seis meses”, afirmaram os analistas.

E esse cenário, por sua vez, deve repercutir nos dividendos. “Em nossa opinião, isso permitirá à Vale pagar dividendos atraentes nos próximos 12 meses, em torno de US$ 4,6 bilhões”, informou o relatório.

O UBS BB espera que o minério se recupere de olho nos níveis baixos de estoque, contando com o equilíbrio vindo da China, que vem tomando medidas para incentivar a economia do país – maior consumidor mundial da commodity.

Próximos passos do minério de ferro

Na visão do UBS BB, o sentimento de manutenção dos preços do minério pode ser reforçado em breve pela China. Os analistas afirmam que existe espaço para o anúncio de mais estímulos econômicos após a reunião do Politburo, comitê do partido comunista, em outubro.

Para o médio prazo, no entanto, o cenário é mais incerto. “Continuamos cautelosos em relação ao minério de ferro no médio prazo, embora acreditemos que o risco/recompensa agora está equilibrado com o rendimento spot do fluxo de caixa da Vale de aproximadamente 14%”, disseram.

