Minério de ferro afunda com mais turbulência no setor imobiliário chinês

O minério de ferro caiu para o nível mais baixo em sete semanas, diante de turbulências no setor imobiliário chinês — que continuam a enfraquecer a perspectiva de demanda por aço.

A matéria-prima siderúrgica chegou a ser cotada abaixo de US$ 110 a tonelada em Singapura nesta terça-feira, 10, com queda de até 2,7%. O preço do minério de ferro já caiu cerca de 10% desde meados de setembro.

A incorporadora Evergrande deixou os detentores de mais de US$ 6 bilhões de seus títulos externos no limbo ao cancelar uma reunião sobre seu plano de reestruturação. Enquanto isso, a Country Garden intensificou seu alerta de que está próxima de entrar em inadimplência.

Minério de ferro e a crise imobiliária na China

A crise de dívida dos dois gigantes do setor imobiliário chinês colocam em dúvida as perspectivas de demanda por aço para novos projetos de moradia. Para piorar o humor, as vendas de imóveis novos caíram em todas as principais cidades chinesas durante o feriado de uma semana.

A ausência de uma recuperação significativa nas vendas de imóveis durante os dias de folga ressalta a fraqueza generalizada da demanda, disse a Guangfa Futures.

Os fundamentos na China parecem contrastar com a previsão da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma de que os preços do aço provavelmente subirão em outubro, divulgada na segunda-feira.

As cotações de metais industriais como cobre e alumínio também caíram em Londres.

