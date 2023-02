Vale (VALE3): múltiplos das ações do setor de mineração estão ridiculamente baixos, diz CEO

Em tempos de demanda global por uma transição energética, as ações das mineradoras estão negociando a múltiplos "ridiculamente baixos", segundo o CEO da Vale (VALE3), Eduardo Bartolomeu. "A demanda está chegando, mas não está bem preficada", disse o executivo em teleconferência com analistas nesta sexta-feira, após a divulgação de resultados do quarto trimestre, quando a companhia registrou lucro 30% menor.

Segundo o executivo, as ações das companhias do setor de mineração, incluindo a Vale, estão subvalorizadas em meio à demanda por fontes alternativas de energia. Essa subavaliação, segundo ele, seria um desafio para o setor conseguir seguir na corrida pela transição energética e eletrificação automotiva.

Aposta em metais básicos

Olhando para o horizonte mais longo, grande parte da estratégia da Vale passa pela unidade de metais básicos, que é a divisão responsável pela produção de níquel e cobre, muito usados para as baterias de veículos elétricos e outras demandas do setor de tecnologia.

Essa frente ganha mais relevância dada a preocupação global por encontrar fontes alternativas e menos poluentes do que o petróleo. Foi de olho nisso, inclusive, que a Cosan (CSAN3) montou posição no capital social da Vale, se tornando uma das acionistas relevantes da mineradora.

Agora, a direção da Vale diz que já está progredindo na busca por um sócio para a unidade. De acordo com o diretor financeiro da Vale, Gustavo Pimenta, as conversas com interessados por comprar uma fatia do negócio "estão indo muito bem".

"Esperamos atualizações ainda no primeiro semestre deste ano e seguimos discutindo com diferentes parceiros e partes interessadas" Gustavo Pimenta, CFO da Vale

Segundo a mídia internacional, a fabricante de automóveis norte-americana General Motors seria uma das interessadas na unidade de metais básicos da Vale. A direção da companhia diz que os recursos obtidos com a potencial operação serão reinvestidos na área, com objetivo de crescimento do negócio.

Recompra de ações

Ainda de acordo com o diretor financeiro, a recompra de ações da companhia continua sendo um dos instrumentos mais interessantes. Em abril de 2022, a companhia anunciou um programa de recompra estimado em mais de R$ 40 bilhões e com duração de 18 meses.

Ontem, a companhia também anunciou o pagamento de mais de R$ 8 bilhões em dividendos, que somados aos juros sobre capital próprio anunciados anteriormente, somam mais de R$ 9 bilhões de remuneração aos acionistas.