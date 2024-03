Vale (VALE3), Gol (GOLL4), Oi (OIBR3): o que movimenta as empresas na bolsa hoje

O Ibovespa desta quinta-feira, 28, será marcado pelos movimentos corporativos das empresas listadas. Hoje, os investidores vão ficar de olho na Vale (VALE3), Gol (GOLL4), Oi (OIBR3) entre outros. Confira a seguir quais são os principais destaques das companhias.

Gol (GOLL4)

Na manhã desta quinta, a Gol reportou os seus resultados do quarto trimestre em que foi contabilizado um prejuízo líquido na ordem de R$ 1,09 bilhão. No mesmo período de 2022, a aérea havia apurado um lucro de R$ 230 milhões. Já o lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) teve uma alta de 38% na comparação com o 4T22, aos R$ 1,61 bilhão.

Cosan (CSAN3)

Outra companhia a reportar o seu balanço foi a Cosan, porém os números não foram auditados. Isso porque, até o final de 2022, a Ernst Young (EY) era responsável por essa atividade, mas que depois foi assumida pela BDO. Considerando as informações não auditadas, a Cosan fechou o 4T23 com lucro líquido de R$ 2,3 bilhões – quase o triplo na comparação com igual intervalo de 2022, quando a empresa havia apurado R$ 806 milhões. O Ebitda somou R$ 4,858 bilhões no período, um avanço de 21% na comparação com o 4T22. No entanto, a receita líquida do último trimestre do ano passado caiu 10%, totalizando R$ 9,573 bilhões.

Vale (VALE3)

A Vale anunciou na noite de ontem a celebração do contrato para a aquisição da totalidade da participação de 45% da Cemig GT na companhia Aliança Energia. A mineradora pagará R$ 2,7 bilhões por essa aquisição no qual, após conclusão, ela passa a deter 100% do capital da Aliança Energia.

Oi (OIBR3)

A Oi, que prossegue em recuperação judicial, reportou prejuízo líquido de R$ 486 milhões no 4T23, queda de 97,2% frente à perda de R$ 17,149 bilhões contabilizados no mesmo período de 2022. Além do balanço, o seu conselho de administração aprovou um novo grupamento de ações na proporção de 10 para 1. O grupamento será submetido à Assembleia Geral Extraordinária, prevista para 29 de abril. A operação ocorre em decorrência do preço das ações da companhia cotada a R$ 0,68. Pelas regras da B3, a empresa não pode deixar suas ações cotadas abaixo de R$ 1 por mais de 30 pregões consecutivos.

Eletrobras (ELET3)

Foi aprovada a 5ª emissão de debêntures simples da Eletrobras, não conversíveis em ações, em duas séries, de até R$ 3,5 bilhões. Em fato relevante, a companhia afirma que os recursos serão utilizados para propósitos corporativos gerais, incluindo liability management, investimentos e/ou reembolso de investimentos.

Rumo (RAIL3)

A Rumo registrou lucro líquido de R$ 1 milhão no quarto trimestre de 2023, queda de 99,6% em relação aos R$ 243 milhões registrados no mesmo período de 2022. No ano, a cifra cresceu 40 5%, para R$ 722 milhões. O Ebitda da companhia somou R$ 1,207 bilhão, recuo anual de 12,2%. No acumulado de 2023, chegou a R$ 5,650 bilhões, 24,6% maior do que um ano antes.

