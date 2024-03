Ibovespa agora: bolsa opera em queda com relatório de inflação e PIB dos EUA

O Ibovespa desta quinta-feira, 28, opera em queda. O principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,14%, aos 127.509 pontos. Na véspera de feriado – tanto por aqui, quanto no exterior –, os investidores locais repercutem o Relatório Trimestral de Inflação e dados do mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, as atenções se dão com a leitura final do PIB do quarto trimestre.

Não conseguiu acompanhar as movimentações de ontem? Ouça abaixo o Minuto Invest, o podcast da EXAME, que reúne os principais destaques do mercado que mexem com a bolsa - e os seus investimentos!

Mais cedo, o Banco Central divulgou o RTI, em que aumentou de 1,7% para 1,9% a estimativa de crescimento para a economia brasileira em 2024. Além disso, a autoridade monetária projetou que a inflação do próximo ano chegará a 3,5%. “A revisão moderada reflete, principalmente, dinamismo levemente maior que o esperado da economia no início do ano, como sugerem os indicadores disponíveis”, disse o BC.

Ibovespa agora

IBOV: -0,14%, aos 127.509 pontos.

Ainda por aqui, o IBGE publicou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), que mostrou que a taxa de desemprego subiu para 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro de 2024. O resultado representa um avanço de 0,3 ponto percentual. A expectativa do mercado era de um avanço a 7,6%. Na comparação com o mesmo período de 2023, a taxa de desocupação recuou 0,8 ponto percentual.

Fora daqui, o Departamento de Comércio dos EUA mostrou que o Produto Interno Bruto cresceu ao ritmo anualizado de 3,4% no 4T23. O resultado ficou acima da estimativa anterior, de alta de 3,2%, e também da previsão do mercado de um aumento de 3,3%. Em todo o ano de 2023, o PIB americano mostrou crescimento de 2,5%, como já havia sido estimado anteriormente.

Além disso, o departamento informou que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu à taxa anualizada de 1,8% no quarto trimestre, perdendo força depois de avançar 2,6% no terceiro trimestre. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, aumentou 2% entre outubro e dezembro, depois de mostrar avanço idêntico no terceiro trimestre.No cálculo anterior, os ganhos anuais do PCE e de seu núcleo no quarto trimestre haviam sido estimados em 1,8% e 2,1%, respectivamente.

Falando em PCE, os investidores estão ansiosos com a divulgação dos dados referentes a fevereiro, visto que são a principal referência de inflação para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o BC americano). A expectativa é de manutenção do índice anual em 2,4%, e de seu núcleo em 2,8%, acima da meta de 2%.

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta quinta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,32%, cotada a R$ 4,995. Na quarta-feira, o dólar fechou em queda de 0,07%, cotado a R$ 4,979.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 16h55.

Confira as últimas notícias de Invest: