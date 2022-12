Vale (VALE3) fecha acordo de R$ 500 milhões para reparação de barragem em Nova Lima (MG)

A Vale (VALE3) assinou um acordo de R$ 500 milhões com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para reparação dos danos causados pela elevação dos níveis de emergência da Barragem B3/B4 da Mina Mar Azul, no Distrito de Macacos em Nova Lima (MG), em fevereiro e março de 2019. A elevação até o nível 3 de emergência, que é o máximo antes do rompimento, obrigou a evacuação imediata de famílias que residiam em área de risco.

Do valor total, R$ 120 milhões são despesas já efetuadas e R$ 380 milhões correspondem a obrigações previstas no acordo, que foi intermediado e homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado. O documento extingue as duas Ações Civis Públicas, sendo uma na esfera ambiental e outra na socioeconômica, propostas pelo MPMG em desfavor da mineradora.

O acordo prevê o cumprimento, pela Vale, de um Plano de Reparação e Compensação Integral que contempla três programas: transferência de renda; requalificação do comércio e turismo; e fortalecimento do serviço público municipal e demandas das comunidades atingidas.