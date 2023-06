Vale diz que busca ativamente parceria para o seu negócio de Metais para Transição Energética

A Vale (VALE3) disse hoje que busca ativamente parceria para o seu negócio de Metais para Transição Energética, sem negar ou confirmar a informação mais cedo publicada pela agência de notícias "Bloomberg" de que o fundo soberano da Arábia Saudita seria o principal concorrente para comprar uma participação nas operações de níquel e cobre da mineradora.

"A Vale vem atualizando o mercado sobre este assunto de forma regular, no entanto, neste estágio, não pode confirmar ainda o valor de um eventual investimento nem as partes envolvidas", disse em comunicado.

O que diz a reportagem da Bloomberg?

Conhecido como PIF, o fundo está em negociações avançadas com a mineradora brasileira sobre um acordo para adquirir cerca de 10% na unidade de metais básicos, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as informações são confidenciais. A participação pode ser avaliada em cerca de US$ 2,5 bilhões, disseram.

O fundo deve derrotar interessados como a trading japonesa Mitsui e a Autoridade de Investimento do Catar, disseram as fontes. Pode levar algumas semanas para que um acordo formal seja alcançado, disseram.

O PIF pode fechar o negócio com a Vale por meio de uma joint venture que formou em janeiro com a mineradora estatal saudita Maaden. A parceria, criada para assumir participações minoritárias em negócios de minério de ferro, cobre, níquel e lítio, faz parte dos esforços da Arábia Saudita para diversificar sua economia além do petróleo e garantir o acesso a minerais estratégicos.