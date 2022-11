Um dos maiores eventos de inovação do mundo, Web Summit 2022 recebe 70 mil inscritos

Lisboa recebe essa semana sua maior edição do Web Summit. Este ano, o evento conquistou mais de 70 mil inscritos, 2 mil empresas e mais de 1 mil investidores.

O evento é um dos maiores sobre inovação do mundo e procura refletir as transformações e tendências de uma sociedade conectada.

Ao longo de quatro dias, a programação prevê aproximadamente 400 talks com conteúdos de temas como Dados, Publicidade, Inteligência Artificial, Blockchain, Games, Fintechs, Esportes, Política, Energia, E-commerce, Design, entre outros.

Entre as empresas que participam este ano estão Apple, Google, LinkedIn, Airbnb, OnlyFans, Meta, JCDecaux, Binance, Amazon, Shein, Lego e Renault.

Ao longo da semana, Graziella Valenti, editora do Exame In e do Exame Invest, e Marcelo Tripoli, sócio-fundador e CEO da Zmes, vão compartilhar insights e novidades do conteúdo. Acompanhe pelas nossas redes sociais.

Veja também

Quer fazer parte do maior clube de CMOs do país? Saiba como

EXAME e agência Zmes lançam clube para CMOs