Top Gain inaugura estúdio para cobrir mercado como se fosse um show

Criada em plena pandemia, em maio passado, a Top Gain, startup de informações para investidores, acaba de se mudar para um estúdio de 300 m2 no “condado”, como é conhecido o centro financeiro de São Paulo, na região do entorno da Avenida Faria Lima.

São 20 câmeras HD, sendo duas robotizadas, equipamentos como monitor touch screen de 65 polegadas, software de produção e mesa de áudio profissional que são usados para gravação em emissoras de televisão tradicionais, além de a três cenários distintos usados para a gravação de programas como Dinheiro Rápido, Sem Limites e Descomplicando a Bolsa, distribuídas em um andar inteiro de um prédio de escritórios. Cada “programa” é comandado por um especialista em um determinado tipo de operação.

A transmissão começa às 8h30 da manhã e vai até às 18h00, acompanhando abertura e fechamento de mercados.

Confira:

8h30 - 9h00 CAFÉ & MERCADO com Victor Bueno 9h00 - 11h00 VEM COM ELAS com Bruna Amalcaburio 9h00 - 12h00 DINHEIRO RÁPIDO com Alison Correia 9h00 - 12h00 A ONDA DO MERCADO com Matheus Lima 12h00 - 13h00 SEM LIMITES com Sidney Lima 12h00 - 16h00 DESCOMPLICANDO A BOLSA com Rilk Roger 12h00 - 16h00 PONTO A PONTO com Leo de Santana 16h00 - 18h00 SEJA SÓCIO com Victor Bueno 17h00 - 18h00 SAQUE 24 HORAS com Renan Frias

“Nossa emissora foi inaugurada oficialmente no dia 4 deste mês, mas já contávamos com mais de 20.000 visualizações diárias no YouTube e mais de 2 mil assinantes na comunidade”, conta o CMO Anderson Correia.

“Vamos quebrar o paradigma do formato de transmissão no mercado financeiro. O modelo utilizado por influenciadores, bancos e corretoras é o mesmo até hoje, desde o início do home broker e internet. Careta, com uma tela grande mostrando os ativos e o analista aparecendo apenas numa webcam no canto inferior direito.”, afirma o empresário.

Além da programação da TV, a TopGain conta também com um programa de assinaturas para que os interessados em operar no mercado ou em se aperfeiçoar possam estudar de modo contínuo. A partir do valor de uma assinatura que custa a partir de R$ 299,70 por mês, o assinante poderá assistir quantas vezes quiser, 24 horas por dia, todo o conteúdo educacional da plataforma.

Entre os cursos oferecidos estão “Do início ao day trade”, “Criptomoedas”, “Análise técnica”, “Gerenciamento de risco”, “Opções”, “Tape reading” e “Payroll”.

Leitores da EXAME interessados no conteúdo poderão experimentar o serviço de assinatura através de um link especial, onde poderão testar todo o conteúdo por 7 dias pelo valor de R$7,00.