Temporada de balanços do 2º tri começa esta semana; veja calendário

A temporada de balanços do 2º trimestre de 2022 no Brasil começa na próxima quarta-feira, 20, com a divulgação do resultado da Weg (WEGE3).

Antes mesmo do resultado da Weg, o mercado já deve ficar atento às prévias operacionais das duas maiores empresas da bolsa: Vale (VALE3), no dia 19, e Petrobras (PETR3/PETR4), no dia 21. Vale e Petrobras divulgam os balanços completos do trimestre na semana seguinte, ambas no dia 28 de julho.

A temporada, a propósito, deve tomar corpo a partir da próxima terça-feira, 26, com a divulgação dos resultados da Neoenergia (NEOE3) e da Telefônica (VIVT3).

O período agita o mercado de ações na bolsa, com investidores usando os resultados das empresas como base para rebalancear suas carteiras e tomar posições nos papéis.

Confira abaixo as datas de divulgação:

Veja também