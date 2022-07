Aposta de US$ 150 bi contra alta de 1 p.p. do Fed abala mercado americano

O mercado de contratos futuros que apostam na taxa básica de juros do Federal Reserve (Fed) nos EUA foi abalado na sexta-feira por uma transação enorme contra a visão cada vez mais difundida de que o banco central americano aumentará juros em um ponto percentual este mês.

A posição em contratos de outubro de 2022 - assumida logo após a divulgação dos dados mais fortes do que o previsto de vendas no varejo de junho - vai se beneficiar se o aumento for de 0,75 ponto percentual.

Foi um negócio de 30.000 contratos, o que equivale a 15% das posições em aberto do contrato na quinta-feira, com um valor nominal de US$ 150 bilhões. O contrato de outubro subiu acentuadamente após a transação.

As expectativas de uma alta maior de juros foram alimentadas na quarta-feira pelos números quentes da inflação de junho e reforçadas na quinta-feira pelo presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, que disse que todas as opções estavam na mesa.

Posteriormente, os dirigentes Christopher Waller e James Bullard, que estão entre os formuladores de política monetária mais agressivos, disseram que eram a favor de um movimento de 0,75 ponto percentual em julho. Mesmo assim, vários bancos previram um aumento de um ponto.

Com vencimento em 31 de outubro, o contrato capta as decisões do Fed de julho e setembro.

Os swaps de juros precificavam cerca de 0,8 ponto percentual de aumento de juros para a julho e 1,5 ponto percentual - ou o equivalente a dois movimentos de 0,75 - para setembro.