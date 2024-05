Suzano (SUZB3) confirma pela primeira vez interesse em compra da International Papel

A Suzano (SUZB3) confirmou em fato relevante divulgado nesta quarta-feira, 22, ter interesse pelos ativos da International Paper (IP). Foi a primeira vez que a companhia confirma ter interesse adquirir uma de suas principais concorrentes, com valor de mercado muito próximo ao seu. O rumor sobre a potencial oferta têm sido veiculado pela Reuters. De acordo com fontes da agência de notícias, a International Paper teria recusado uma primeira investida e a Suzano estaria avaliando aumentar a oferta.

No mercado, investidores questionam a viabilidade no negócio, dado o tamanho da International Paper. Um dos questionamentos é de que a companhia teria que se alavancar demais para conseguir completar a aquisição. As incertezas sobre o negócio tem pesado sobre os papéis da Suzano, que já caíram 17,4% desde que os rumores sobre a aquisição começaram, no início do mês. A perda é equivalente a 13,47 bilhões em valor de mercado.

A forte oscilação dos papéis nos últimos pregões levou a companhia a ser questionada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Suzano afirmou à CVM que tem interesse pela IP, mas que nenhum acordo vinculante foi feito até o momento. A Suzano acrescentou ainda que não tem qualquer "decisão ou deliberação dos órgãos de administração da Companhia em relação a uma potencial operação, que contenham o mínimo de materialidade necessário à configuração de um fato relevante".

Debênture de R$ 5,9 bi na rua

Embora não confirme nenhum acordo, a Suzano já está com um plano de levantar R$ 5,9 bilhões em debêntures. O anúncio da oferta foi feito na última noite. A data de liquidação da oferta está prevista para o próximo dia 29. A empresa não informou a destinação dos recursos.